La vida transcurre a otro ritmo en los municipios donde el crimen es poco común

En Santa Catarina Palopó, Sololá, no hay una sede de la Policía Nacional Civil (PNC) o patrullajes constantes, pero es uno de los 15 municipios del país con menos índices de criminalidad, según informes policiacos.

Santa Catarina Palopó, Sololá no cuenta con seguridad de la PNC y los conflictos de robo lo resuelven los mismos vecinos. (Foto: Prensa Libre. Erick Ávila).

Por los colores y murales, las viviendas se hacen notar un kilómetro antes de llegar al municipio. Al llegar al área donde habitan cinco mil 600 personas, se observa una calle principal, donde converge le economía de Santa Catarina Palopó.

Los turistas nacionales y extranjeros son los que sostienen la economía de los pobladores, que venden sus artesanías, trajes típicos, pesca y productos de la canasta básica que cosechan durante el año. Los vecinos consideran que el municipio es seguro y datos de la Policía Nacional Civil (PNC) dan cuenta de que del 2019 a septiembre del 2024 se registraron 16 hechos delictivos, colocándolo como una “zona segura”.

En los últimos nueve meses han sido tres delitos menores los reportados, pero la baja criminalidad no responde precisamente a la alta presencia policial, señala Antonio Tax, alcalde de Santa Catarina Palopó. Tax afirma que la PNC tiene asignados cuatro agentes para todo el municipio, pero son pocos los patrullajes que realizan durante el día y por las noches es casi nula la presencia de los uniformados.

“He pedido mucha seguridad a la PNC, pero lástima que no tengamos esa seguridad. La verdad, nos hace falta seguridad. Hay unos policías, pero nunca se mantiene aquí con el pueblo, porque siempre salen, tienen comisiones y tienen otras rutas. Gracias a Dios, aquí no hay ladrones ni robos”, enfatizó el jefe edil. Agrega que la cultura y la religión que profesan han ayudado a que no se registren crímenes, pero también atribuye la paz del municipio a la organización que tienen los comunitarios.

“Aquí es un pueblo muy bonito y también tenemos seguridad con el pueblo; la misma gente que vive aquí está cuidando todo”, dice con satisfacción. Recuerda, además, que no existen patrulleros o vecinos armados, sino que “el pueblo es bien tranquilo, no hay relajo, todos respetan.

No tenemos patrulleros, el mismo pueblo se mantiene seguro, guardando siempre el respeto”.

Sostiene que el municipio necesita al menos ocho agentes, para que patrullen cada día. “Necesitamos el apoyo con más policías; es vital en las poblaciones. A mí me gustaría que patrullaran unos ocho policías, para que haya más vigilancia, porque no sabemos qué puede pasar de aquí a dos años. Hay gente mal intencionada”, señaló Tax.

Santa Catarina Palopó es uno de los municipio mas seguro del Departamento de Sololá. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Francisca Bucsajvin, vendedora y nativa de Santa Catarina Palopó, dice que desde niños les inculcaron respeto, no robar o involucrarse en pandillas. “Aquí lo que hay es el respeto, por eso no hay mucha delincuencia. A nosotros nos han enseñado que, si uno roba, no está bendecido, y por eso creo que ahí inicia la seguridad de cada hogar”, reflexiona. Cuando hay robos en la comunidad, los vecinos “se encargan de capturarlo” y son los padres del joven quienes lo deben corregir y posteriormente lo entregan a la Policía, menciona Marcelino Sulugüi Chiroy, encargado del Comité Comunitario de Desarrollo (Cocode).

“Aquí no hay gente organizada para armar conflictos, simplemente estamos bajo el resguardo de la PNC, pero sabemos que son solo cuatro agentes patrullando las calles, y muchas veces solo es uno o dos policías”, comenta Sulugüi.

PNC reconoce buena organización

Las autoridades de la PNC dijeron que no asignan más agentes a las comunidades con poca criminalidad porque existen municipios donde los delitos han aumentado y son prioridad.

David Custodio Boteo, director general de la PNC, señaló que municipios de Sololá, Quiché y Totonicapán hay poca incidencia criminal por la buena organización que tienen las comunidades indígenas.

“La justicia comunitaria hace la seguridad de la misma población. Los vecinos confían mucho en su alcalde indígena y en sus autoridades. Cuando una persona comete un delito o una falta, ellos mismos lo castigan, hasta con latigazos y actividades comunitarias. Los amenazan que si cometen otro delito los expulsan de la comunidad. Es una organización sumamente importante para nosotros”, afirmó Boteo.

Agregó que uno de los planes de la institución es incorporar a más personas de comunidades indígenas. El plan de policía es trabajar junto con las autoridades de los pueblos originarios para que propongan a personas que puedan servir al país.

“Es baja la aspiración en esos lugares para ser policía, ya se por la misma cultura o porque realmente no se les ha tomado en cuenta”, recalcó el director.

Luego que los agentes concluyan su entrenamiento serán retornados a sus municipios. “Sabemos que ellos son multilingües y multiculturales. En mejor que una persona de la misma comunidad tome una denuncia, coordine con la policía en el mismo idioma y tratar de evitar conflicto con los ciudadanos”, comentó el funcionario.

Áreas seguras para turistas

La Fiscalía de sección de Delitos Contra Turistas Extranjeros señaló que en Sololá, donde más denuncias reciben es Panajachel, debido a la cantidad de visitantes de otros países que visitan el lugar.

La fiscalía detalló que de mayo a la fecha conocen 36 denuncias generadas en los municipios a los alrededores del lago de Atitlán. Agregó que es por la organización de las autoridades indígenas, municipales y Cocodes que son áreas seguras.

“Nosotros nos hemos dado cuenta de que hay menos incidencia de delito porque hay mucho involucramiento por parte del gobierno municipal, organización de vecinos y monitoreo y vigilancia de la Policía Municipal. Ellos tienen muy bien controlado el tema turístico, porque es casi la única fuente de ingreso que tienen”, dijo Oscar Zúñiga, jefe de la fiscalía.

Agregó que en Guatemala y Petén reciben 10 denuncias al mes aproximadamente. Mientras que en Sacatepéquez son 100, debido a la afluencia de visitantes.