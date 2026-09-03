Lluvias dejan más de 95 mil afectados y daños en carreteras y viviendas

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este jueves 3 de septiembre que las emergencias causadas por la lluvia han dejado a más de 95 mil personas afectadas en lo que va de la temporada del 2026, de las cuales 26 mil 146 han sido evacuadas y mil 312 trasladadas a albergues.

Las inundaciones, caídas de árboles y deslizamientos de tierra han dejado unas 10 mil viviendas con algún tipo de daño.

Las autoridades reportan que estos eventos han afectado 370 carreteras, 25 puentes y 34 centros educativos del país.

Las recientes lluvias afectaron sectores de Alta Verapaz, departamento que registra el mayor número de emergencias, seguido de Izabal, Guatemala y Quetzaltenango, según la Conred.

La Conred recomienda que la población debe mantenerse informada y tener precaución con ríos crecidos y calles inundadas.

La Conred recomienda a la población mantenerse informada y tener precaución con ríos crecidos y calles inundadas.

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