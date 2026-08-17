Manifestación en Tikal: trabajadores del Ministerio de Cultura exigen reajuste salarial de 2026

Trabajadores del Ministerio de Cultura y Deportes manifiestan este 17 de agosto en el ingreso al Parque Nacional Tikal, en Petén.

Los manifestantes solicitan a las autoridades gubernamentales aplicar el reajuste salarial del 2026 en “un solo pago”.

A través de pancartas colocadas en la barrera de entrada se indica que el Sindicato de Trabajadores del Parque Nacional Tikal y Templo IV (Sintratikaltc) pide el ajuste salarial ratificado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), el cual asciende, con bonificaciones, a Q5,762.28.

Según un oficio del sindicato, las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes afirmaron el 22 de junio, durante una citación en el Congreso con un diputado, que únicamente estaban esperando una resolución de la Onsec para el pago retroactivo. Añade que la Onsec emitió una resolución, con fecha el 16 de junio, en la que se determina que el salario mínimo para las actividades no agrícolas de la circunscripción económica 1 es de Q4,002.28.

Los manifestantes también sostienen que las bonificaciones adquiridas suman Q1,760.

La prensa local informa que los trabajadores inconformes se encuentran en la entrada principal del Parque Nacional Tikal, mientras los turistas ingresan con normalidad.

“Ya basta, dejen la mala práctica del salario devengado submínimo o cláusula violatoria del mínimo legal”, se lee en uno de los carteles. También advierten que, si no reciben respuesta antes del fin de agosto, podrían intensificar las medidas de hecho.

También se tienen reportes preliminares sobre la manifestación de trabajadores del parque arqueológico Quiriguá, en Izabal, por el mismo tema.

Con información de César Soler.

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