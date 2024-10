Ministro de Comunicaciones habla de los daños en el puente Nahualate y pasos a desnivel en la Roosevelt y Petapa

Luego de que se reportaran daños en el puente Nahualate, kilómetro 137 de la ruta al Suroccidente, en Chicacao, Suchitepéquez, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que este jueves 24 de octubre aún se hacen evaluaciones para determinar el tipo de reparaciones que se harán.

De acuerdo con Félix Alvarado, ministro de Comunicaciones, las reparaciones en el puente Nahualate empezarán la próxima semana, aunque no especificó el día y tampoco reveló el tiempo que durarán los trabajos.

Según Alvarado, este jueves se reunieron representantes del Viceministerio de Infraestructura, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), la empresa contratista responsable del mantenimiento del puente y una compañía que ofreció aportar para resolver el problema.

Explicó que el objetivo de la reunión era examinar las condiciones bajo las cuales se podrían hacer las reparaciones, las cuales empezarán a partir de la próxima semana.

“En este momento debemos asegurar la información técnica y la planificación de cómo se debe reparar, para que la solución sea adecuada”, dijo Alvarado, quien añadió que se mantienen en negociación con vecinos de poblaciones cercanas por el tema de vías alternas.

El funcionario agregó que incidentes como el del puente Nahualte son producto de la falta de mantenimiento de las estructuras, un problema que, su criterio, se heredó de administraciones anteriores, ya que considera que desde hace 10 o 15 años no se le presta atención a ese tipo de pasos.

Alvarado además dijo que hay por lo menos 16 puentes de importancia nacional que necesitan intervenciones urgentes. También comentó que durante la actual temporada de lluvias ha habido por lo menos 50 incidentes de este tipo y que han sido reparados.

Respecto al tiempo que durarán los trabajos en el puente Nahualate, Alvarado dijo que es arriesgado dar números.

“Es mejor no atrevernos a dar números, esto de dar los días es una de las cosas más arriesgadas, particularmente porque estamos esperando los informes técnicos”, dijo Alvarado.

Compra de maquinaria para las zonas viales

Además, el funcionario informó que, para fortalecer la capacidad de respuesta de la cartera el fin de año publicarán las pre-bases para la compra de maquinaria para las zonas viales.

“Tenemos que recuperar la capacidad de que no tengamos que estar esperando a que la generosidad de alguien nos permita tener una máquina, sino que cada una de las zonas viales tenga maquinaria adecuada para su trabajo”, añadió Alvarado.

Agregó que desde la década de 1980 no se han comprado maquinaria nueva para las zonas viales del país.

No especificó el tipo de maquinaría que se piensa comprar.

Pasos a desnivel Petapa y Roosevelt

Además, Alvarado se refirió a las intenciones de la empresa constructora que tiene a cargo los pasos a desnivel en la avenida Petapa y la calzada Roosevelt sobre conciliar con el CIV la ampliación del plazo de entrega de los proyectos.

En mayo pasado, la empresa CEBCO, que construía los pasos a desnivel en la calzada Roosevelt y 9 avenida y el de la avenida Petapa y 53 calle se declaró en quiebra, por lo que la finalización de los proyectos estaba en entredicho.

“No hay ninguna evidencia de que darle más largas a este asunto fuera de interés para ninguno, y particularmente no para los usuarios”, dijo el ministro.

Refirió que, al haber incumplido con los plazos establecidos, la cartera procederá como corresponde para concluir con los trabajos, ya que la población demanda ese tipo de proyectos.

Dijo que por lo anterior el CIV ejecutará la fianza correspondiente, ya que los pagos a la empresa están al día.

Detalles del paso a desnivel de la Petapa

El próximo 31 de octubre vence el plazo extraordinario extendido por el CIV a favor de la empresa CEBCO para que finalice la construcción del paso a desnivel ubicado en la 53 calle y avenida Petapa en la zona 12 de la capital.

El proyecto millonario fue adjudicado en 2022 por el Fondo Social de Solidaridad (FSS) del CIV, pero desde el año pasado no presenta avance físico. A inicios de junio la empresa concilió con la cartera un plazo de 4 meses más para terminar la obra, ocasión en la que el ministerio se comprometió a efectuar supervisiones de la construcción.

El representante legal de la empresa, Mario Ceballos, comentó que buscaría reunirse con las autoridades del FSS para una nueva conciliación antes del 31 de octubre.

Agregó que, en el mejor de los escenarios, sin lluvia y con presupuesto asignado, podría demorarse entre cuatro a cinco meses en culminar la obra, pero el retraso ocurrió porque la empresa supervisora, NOVARQ, no ha querido firmar los expedientes para que el FSS autorice los pagos a CEBCO.

“Ellos se encapricharon (la empresa supervisora) y por eso mandaron una nota después de la conciliación diciendo que como no les habían cumplido en regularizar su contrato en monto, o sea ellos quieren que les paguen más, entonces la supervisora no estará recibiendo expedientes. Entonces yo le voy metiendo Q5 millones después de la conciliación, yo de mi bolsa, porque el Fondo no me ha pagado nada”, justificó Ceballos.

La obra fue adjudicada con un monto inicial de Q82 millones 500 mil pero tuvo un incremento por más de Q16 millones 400 mil.

Según el portal de guatecompras a la fecha solo se ha desembolsado Q40 millones y con el presupuesto restante se buscaría terminar de construir la obra, detalló el ministro de Comunicaciones aunque no se sabe el tiempo que podría requerirse para tener la obra concluida.

Nueva auditoría de la Contraloría

La Contraloría General de Cuentas informó que por ese proyecto se realiza una nueva auditoría al Fondo Social de Solidaridad y a la empresa.

Dicha obra fue auditada y denunciada en el período 2023 por la Dirección de Atención a Denuncias Ciudadanas debido al incumplimiento en los tiempos de trabajo, posteriormente le fue otorgada por el Ministerio de Comunicaciones una nueva ampliación de tiempo que también incumplieron, por lo que se audita por la Dirección de Obra Pública de la CGC de la que también se derivarán acciones legales y administrativas, informó el departamento de prensa de la entidad.