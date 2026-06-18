Muerte, capturas y violencia: los detalles detrás del accidente en la calzada San Juan que conmocionó a conductores

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Muerte, capturas y violencia: los detalles detrás del accidente en la calzada San Juan que conmocionó a conductores

Una mujer murió y dos personas fueron capturadas tras un accidente en la calzada San Juan; además, una conductora fue agredida por un motorista cuya participación en el percance es investigada.

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Autoridades y cuerpos de socorro atienden el percance ocurrido en la 23 avenida y calzada San Juan, zona 7, donde una triple colisión dejó personas heridas y daños a la señalización vial. (Foto Prensa Libre: PMT de Guatemala)

Autoridades y cuerpos de socorro atienden el percance ocurrido en la 23 avenida y calzada San Juan, zona 7, donde una triple colisión dejó personas heridas y daños a la señalización vial. (Foto Prensa Libre: PMT de Guatemala)

Lo que inicialmente fue reportado como un accidente de tránsito en la calzada San Juan, zona 7 de la capital, derivó en una serie de hechos que ahora son objeto de investigación por parte de las autoridades. El percance dejó una mujer fallecida, dos personas capturadas por homicidio culposo y una conductora agredida por un motorista que no habría estado involucrado directamente en la colisión.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles 17 de junio frente al Centro Comercial San Juan, donde se registró una triple colisión en la que estuvieron involucrados un automóvil Mercedes-Benz y dos motocicletas.

De acuerdo con el informe policial, tras el accidente fueron capturados la conductora del automóvil, identificada como Heidi “R”, de 23 años, y el motorista Santiago “B”, de 53, quienes quedaron consignados por el delito de homicidio culposo mientras se desarrollan las investigaciones para establecer las responsabilidades en el hecho.

Como consecuencia del accidente, cuerpos de socorro trasladaron a varias personas heridas a distintos centros asistenciales.

Santiago “B” fue llevado al Hospital Roosevelt junto con una mujer identificada como Lucrecia Chávez, de aproximadamente 60 años, que viajaba como acompañante. Según el reporte policial, la mujer presentaba múltiples lesiones y falleció poco después de ingresar a la sala de shock del centro asistencial.

La conductora del automóvil también resultó herida y fue trasladada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19 para recibir atención médica.

Otras dos personas que viajaban en una tercera motocicleta resultaron afectadas, aunque no requirieron traslado a un hospital.

Este jueves 18 de junio han circulado en redes sociales imágenes en las que se observa como el vehículo implicado en el percance da vuelta en u de forma descontrolada en impacta a varios automotores, pero las autoridades no han confirmado la autenticidad de los videos.

La agresión que quedó grabada

Además del accidente, un video difundido en redes sociales captó un momento que generó indignación entre usuarios.

En las imágenes se observa a la conductora del automóvil acercarse a un motorista después del percance. Según versiones preliminares, la mujer intentaba dialogar o disculparse por lo ocurrido cuando el hombre reaccionó de forma violenta y la golpeó en la cabeza con un casco.

Tras el impacto, la conductora cayó sobre un arriate ubicado a un costado de la vía. El agresor se retiró del lugar mientras varias personas observaban la escena.

La grabación se viralizó rápidamente y provocó cuestionamientos sobre la actuación del motorista.

El agresor no participó en el accidente

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, confirmó que sí se produjo un altercado después del accidente, pero aclaró que el hombre que aparece golpeando a la conductora no figura entre los conductores involucrados en la colisión.

Según explicó el funcionario, la información recabada en el lugar indica que primero ocurrió un choque entre un automóvil y una motocicleta. Posteriormente, cuando la conductora intentaba retirarse, impactó contra un árbol, una señal de tránsito y otra motocicleta.

Montejo aseguró que las autoridades revisan fotografías y videos para identificar al hombre que aparece en la grabación.

"Lo estamos buscando en fotos y videos del accidente y no es parte del hecho vehicular", indicó.

Daños a infraestructura y vehículos consignados

La Policía Nacional Civil consignó los vehículos involucrados para las diligencias correspondientes.

El automóvil presentaba severos daños en la parte frontal y múltiples rayones en su estructura. Una de las motocicletas quedó completamente destruida debido al impacto, mientras que una tercera sufrió daños considerables en la parte trasera.

Además de las lesiones a las personas involucradas, el accidente ocasionó daños a infraestructura vial, incluyendo una señal de tránsito y un árbol ubicado en el sector.

Las autoridades indicaron que estos daños forman parte del expediente que será remitido a los órganos jurisdiccionales correspondientes para determinar responsabilidades y establecer los costos de reparación.

Investigación en desarrollo

La Policía Nacional Civil mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer la secuencia exacta de los hechos y determinar las responsabilidades penales derivadas del accidente que cobró la vida de una mujer.

Paralelamente, las autoridades buscan identificar al motorista que agredió a la conductora, ya que, según la información preliminar, su participación se limitó al altercado ocurrido después de la colisión y no al hecho de tránsito que originó la emergencia.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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