Multan con Q10 mil a piloto de bus que conducía en estado de ebriedad en la calzada Roosevelt

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Multan con Q10 mil a piloto de bus que conducía en estado de ebriedad en la calzada Roosevelt

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) multó al conductor de un bus por cometer infracciones de tránsito mientras circulaba por la calzada Roosevelt.

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SANCIONAN CON Q10 MIL A PILOTO EBRIO EN LA ROOSEVELT. 21.10.2026

Piloto de bus extraurbano es sancionado por conducir bajo efectos de licor en la calzada Roosevelt. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT)

El conductor de un bus extraurbano fue multado este miércoles 21 de octubre por cometer varias infracciones de tránsito cuando circulaba por la calzada Roosevelt y 1a. avenida, zona 7 de la capital.

Según la Policía Municipal de Tránsito (PMT), agentes de esa institución detectaron que un bus extraurbano circulaba en zigzag entre los carriles.

Al percatarse de lo que ocurría, los agentes le hicieron el alto al conductor para efectuar la verificación correspondiente.

De acuerdo con la PMT, los agentes establecieron que el conductor no portaba licencia de conducir y presentaba olor a licor.

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“Con su consentimiento, se realiza prueba de alcoholemia, obteniendo resultado positivo”, afirmó la PMT.

La institución advirtió que conducir bajo los efectos del alcohol pone en riesgo la vida del conductor y la de los demás usuarios de la vía.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, informó que el conductor del bus fue multado con Q10 mil por conducir en estado de ebriedad.

Para leer más: DGT multa con más de Q25 mil a empresa y piloto de tráiler involucrado en accidente en la Villalobos

Explicó que la multa por esta infracción es de Q5 mil, pero se duplica cuando el vehículo presta servicios de transporte, como fletes, taxis o buses.

Además, el conductor recibió una multa de Q400 por no portar licencia de conducir.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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