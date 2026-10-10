“No la va a poder entregar en el altar”: hija del piloto del helicóptero que cayó al lago de Atitlán había planificado su boda

La esposa de Jorge Rodolfo Maldonado Ferber, de 64 años, piloto del helicóptero que el pasado 8 de octubre cayó en aguas del lago de Atitlán, en Panajachel, Sololá, relató a medios locales que una de sus hijas estaba próxima a contraer matrimonio, pero debido a la tragedia, su padre ya “no la va a poder entregar en el altar”.

“Esperábamos que estuviera con vida. En alguna parte de nuestra mente y de nuestro corazón esperábamos que él estuviera con vida, pero a medida que pasaba el tiempo empezamos a aceptar que no iba a ser así”, dijo la esposa en una entrevista con el medio Pasión por las Noticias.

Durante su relato, agradeció el trabajo de los Hombres Rana de los Bomberos Voluntarios, quienes entre la noche del pasado viernes y la madrugada de este sábado 10 de octubre localizaron los cuerpos de Maldonado Ferber y del pasajero Pablo José Polanco Agustín, quienes no lograron salir de la cabina del helicóptero cuando la aeronave cayó en aguas del lago de Atitlán. Otras cinco personas sobrevivieron.

La esposa definió a Maldonado como un buen amigo y como el mejor papá que pude haber escogido para sus dos hijas, una de ellas a punto de contraer matrimonio, según su testimonio.

Entre sollozos, la esposa cuenta que Maldonado ya no podrá entregar a su hija en el altar el día se su boda.

“Deja dos hijas, una a punto de casarse, no la va a poder entregar en el altar, otra que viene viajando desde el otro lado del mundo para estar con él, una familia que lo ama, mis hermanos, mis cuñados, su mamá y trabajadores”, relató.

Respecto a las causas del accidente, la mujer está segura de que no fue una falla del piloto, pues asegura que su esposo pilotaba desde los 16 años y acumulaba más de 20 mil horas de vuelo, por lo que espera que las autoridades competentes investiguen y establezcan lo que ocurrió.

“Algo que me llena de mucho orgullo es saber que no dejó a su pasajero, que se quedó con él, y espero que las autoridades correspondientes, en este caso Aeronáutica Civil, haga el trabajo que le corresponde para determinar qué fue lo que sucedió con esta aeronave, porque él era un pilotazo con muchas horas, y muy responsable, no sólo con él, sino con sus pasajeros, entonces que esto haya sucedido debe tener una explicación”, añadió.

Ofrecen investigación

Al respecto, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó, en un comunicado, que la Unidad de Investigación de Accidentes continúa con los procedimientos que corresponden.

“Personal especializado permanece en el lugar a efecto de recolectar los elementos necesarios al momento de la extracción, con el objetivo de determinar las posibles causas y factores que pudieron haber incidido en el siniestro”, dice el documento.

El accidente ocurrió cuando el helicóptero se dirigía hacia el área del lago de Atitlán, después de despegar del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Según los datos divulgados por la Dirección General de Aeronáutica Civil, la aeronave salió a las 12.11 horas con destino a un hotel de la zona. El vuelo estaba previsto para durar aproximadamente 30 minutos y el accidente habría ocurrido entre las 12.35 y las 12.48 horas.

En el helicóptero viajaban siete personas. Cinco fueron rescatadas con vida el día del percance, mientras que Maldonado y Polanco quedaron atrapadas en la cabina de la aeronave en el fondo del lago.

Entre los sobrevivientes se encuentran Andrea Lozano de Sittenfeld, Diego Díaz, César Enrique Catú, Caterin Victoria Chay Carrillos y Sandra Natali Santizo Romero, de acuerdo con la identificación divulgada inicialmente.

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