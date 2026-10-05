Pobladores bloquean ruta en Santa Elena Barillas por cobro de hasta Q20 en buses extraurbanos

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Pobladores bloquean ruta en Santa Elena Barillas por cobro de hasta Q20 en buses extraurbanos

Pobladores de Santa Elena Barillas, Villa Canales, continúan con una manifestación para expresar su rechazo al alto costo del pasaje en buses extraurbanos.

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Un grupo de pobladores bloqueaba este lunes 5 de octubre el paso en el kilómetro 36 de la ruta RD-GUA-10, en Santa Elena Barillas, Villa Canales, en rechazo al incremento en la tarifa del pasaje de buses extraurbanos.

Los inconformes colocaron ramas y llantas para impedir el paso de vehículos como medida de protesta.

Tras un diálogo, un contingente de la Policía Nacional Civil liberó el punto bloqueado en el kilómetro 36; sin embargo, los vecinos trasladaron el bloqueo hacia el ingreso principal de la referida aldea.

Nuevamente, los manifestantes colocaron ramas y otros objetos sobre el asfalto para impedir la circulación vehicular.

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Una de las dirigentes de la manifestación indicó que la molestia se debe a que las tarifas del pasaje no han bajado, pese a que, según afirmó, se había acordado que el costo sería de Q10 hacia la capital y de Q6 para recorridos intermedios.

Según explicó, posteriormente hubo un incremento sin consultar a los usuarios y ahora el costo es de Q12 hacia la capital; sin embargo, aseguró que algunos pilotos cobran entre Q15 y Q20 por el recorrido.

Añadió que los transportistas les han indicado que no pueden reducir la tarifa debido a los gastos de combustible y otros rubros.

La dirigente señaló que los usuarios tampoco reciben un buen servicio, por lo que pidió que las autoridades correspondientes, entre ellas la Municipalidad de Villa Canales, tomen cartas en el asunto.

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Además, hizo un llamado al diálogo al alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, y a la Dirección General de Transportes para que tomen cartas en el asunto y escuchen su demanda.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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