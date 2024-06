El Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (NWSWPC, en inglés) explica que el ciclón tropical "Uno" probablemente llegaría el 19 de junio al sureste de Texas, Estados Unidos.

El servicio meteorológico informa que la potencial tormenta producirá considerables inundaciones repentinas y urbanas, así como incrementos en ríos y deslizamientos de tierra que amenazan la vida.

El anuncio de 'Alberto', como se llamará el ciclón una vez se forme, se produce después de que la temporada anterior el huracán Otis causara estragos a finales de octubre de 2023 en el estado mexicano de Guerrero como el ciclón más fuerte jamás registrado en tocar tierra en el Pacífico oriental.

El centro de predicción de Estados Unidos pronostica que los estados mexicanos afectados serán Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como ciudades como Monterrey y Cuidad Victoria. Mientras que gran parte del centro y sureste de Texas, Estados Unidos, se podrán producir inundaciones moderadas.

El posible Ciclón Tropical Uno permanece situado sobre el sur del Golfo de México durante la mañana del 19 de junio, pero el ente pronosticador asegura que se movilizará hacia territorio estadounidense en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico estadounidense informa que las imágenes del satélite IR GOES-E han registrado que las temperaturas máximas de las nubes han estado tendiendo a enfriarse un poco durante las horas de la madrugada y mañana.

"Esto se debe en gran medida a aumento de la convergencia e inestabilidad del flujo de humedad", indica un reporte de la institución.

El reporte emitido por el Servicio Meteorológico dio a conocer que el ambiente es extremadamente húmedo.

This morning, @NOAA's #GOESEast 🛰️ is closely monitoring Potential Tropical Cyclone One in the southern Gulf of Mexico. A #TropicalStorm Warning is in effect for parts of the South Texas coast.



Latest updates: https://t.co/ScLdyBaJZb pic.twitter.com/FclZFMnY3m