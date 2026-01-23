Conred reprograma simulacro de terremoto por repunte de sarampión y estado de sitio

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que el simulacro nacional de terremoto fue reprogramado para el 24 de febrero próximo, debido al aumento de casos de sarampión y a la vigencia del estado de sitio. La decisión prioriza la salud y seguridad de la población.

Las autoridades explicaron que esta medida busca garantizar condiciones adecuadas para la participación ciudadana y permitir una mejor coordinación institucional durante el ejercicio.

El simulacro pondrá a prueba los protocolos y capacidades de respuesta del sistema de gestión de riesgo en todos los niveles, desde el comunitario hasta el nacional. Se activarán coordinadoras comunitarias y locales en más de 3 mil 200 comunidades, así como las 340 municipalidades del país, con el objetivo de evaluar la articulación institucional y fortalecer la cultura de prevención ante eventos sísmicos.

Además, el ejercicio tiene como propósito honrar la memoria de las más de 23 mil víctimas del terremoto del 4 de febrero de 1976 y sensibilizar a la población sobre el riesgo sísmico, dado que Guatemala es un país altamente vulnerable a este tipo de eventos. Las autoridades señalaron que el simulacro permitirá identificar áreas de mejora en los protocolos existentes y fomentar la práctica de planes familiares y comunitarios de evacuación.

Finalmente, se extendió la invitación a instituciones públicas, privadas y a la población en general que aún no se han sumado, para que elaboren y pongan en práctica sus planes de evacuación el próximo 24 de febrero, con el fin de fortalecer una respuesta integral y coordinada ante emergencias a nivel nacional.