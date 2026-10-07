Prensa Libre advierte sobre publicación falsa que utiliza su logotipo y ofrece supuestas ganancias

Prensa Libre detectó una publicación en internet que utiliza sin autorización sus logotipos e imágenes para aparentar que se trata de contenido periodístico de este medio y difundir información falsa relacionada con Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra).

La publicación promueve una supuesta plataforma denominada “Fuerza Guatemala Digital” y ofrece ganancias económicas a cambio de aportes de dinero. Además, atribuye a Castillo Sinibaldi declaraciones sobre esa presunta iniciativa.

Prensa Libre advierte que esa publicación no pertenece a este medio y que sus logotipos e imágenes fueron utilizados sin autorización.

Se hace un llamado a los lectores a verificar que las publicaciones que consultan correspondan a los canales oficiales de Prensa Libre y a no proporcionar datos personales ni efectuar pagos a partir de contenidos que utilizan indebidamente la imagen de este medio.

La suplantación de identidad de medios de comunicación, empresas o personajes conocidos puede ser utilizada por grupos dedicados a las estafas y al fraude por internet para aparentar legitimidad y obtener información o dinero de los usuarios.

El Irtra se pronuncia

Castillo Sinibaldi también se pronunció este miércoles 7 de octubre y rechazó la autenticidad del contenido que circula en redes sociales.

En un comunicado informó que un video utiliza su imagen y una voz que pretende hacerse pasar por la suya para promocionar una supuesta oportunidad de inversión.

“El video es completamente falso. No he grabado, autorizado ni difundido ese mensaje, y no tengo ninguna relación con la empresa, plataforma o entidad que aparece o se promociona en dicho contenido”, afirmó Castillo Sinibaldi.

También señaló: “Mi imagen y mi voz han sido utilizadas sin mi autorización, aparentemente mediante herramientas de inteligencia artificial, para dar credibilidad a un mensaje que no proviene de mí”.

Según el comunicado, Castillo Sinibaldi tomó medidas para proteger su nombre, imagen y voz, así como para que las autoridades competentes investiguen el origen del material y determinen las responsabilidades correspondientes.

Qué ofrece la publicación falsa

El contenido que suplanta la imagen de Prensa Libre lleva como encabezado: “¡ADIÓS, POBREZA! Ricardo Castillo Sinibaldi abre el ‘Fuerza Guatemala Digital’: Gana desde Q23,000 al mes ayudando a los niños de Guatemala”.

La publicación asegura que las personas pueden obtener ganancias mediante un aporte inicial de 800 quetzales y afirma que el dinero se multiplicaría en pocas horas.

También insta a los usuarios a completar sus datos y esperar la llamada de un supuesto asesor.

Estas afirmaciones forman parte de la publicación falsa y no corresponden a información elaborada ni publicada por Prensa Libre.

COMUNICADO OFICIAL Informamos a la opinión pública que el video que circula en redes sociales y que utiliza la imagen y voz de Don Ricardo Castillo Sinibaldi para promover una supuesta oportunidad de inversión es falso y no ha sido autorizado, grabado ni difundido por él. https://t.co/92bQhvCqQd — IRTRA es Felicidar (@IRTRAfelicidar) October 7, 2026

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