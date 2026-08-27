Protesta causa complicaciones de tránsito en ruta hacia el Aeropuerto La Aurora

Un grupo de personas protesta este jueves 27 de agosto en la ruta de ingreso al Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13 de la capital, lo que afectó la circulación vehicular en el sector.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que un carril permanece habilitado para ingresar a la terminal aérea y que agentes de la Policía Municipal de Tránsito intervinieron para efectuar los desvíos correspondientes.

Según Montejo, los manifestantes solicitan la renuncia de un funcionario.

Publicaciones de medios locales señalan que en la protesta participan integrantes de la Asociación Coordinadora Nacional de Pobladores de Áreas Marginadas de Guatemala, quienes se manifiestan contra autoridades del Ministerio de Comunicaciones y demandan la construcción de viviendas por parte del Fondo para la Vivienda (Fopavi).

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para liberar el paso, según la información disponible.

Hasta el momento, las autoridades no han dado más detalles sobre las demandas de los manifestantes.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) tampoco ha informado si la protesta ha afectado las operaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora o si pasajeros han perdido vuelos debido a retrasos para llegar a la terminal aérea.

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Manifestación de personas.



🔴 Ingreso al aeropuerto Internacional La Aurora zona 13, según información, solicitan la renuncia de un funcionario.



Un carril habilitado de ingreso, Policía_MT interviene para realizar los desvíos respectivos. pic.twitter.com/kGL5cgyfVk — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 27, 2026