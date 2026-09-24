Puentes de la ruta al Atlántico acumulan daños y obras inconclusas pese al pago de más de Q26 millones

Los puentes El Lobo y Doña María, en la ruta al Atlántico, continúan con trabajos inconclusos pese a que el Estado ha pagado más de Q26 millones por ambos proyectos, contratados durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

Los daños en las juntas de expansión y la superficie de rodamiento obligan a los conductores a reducir la velocidad en los kilómetros 176 y 181, lo que genera congestionamiento y, según transportistas, daños en los vehículos.

Wilmer Leonardo, transportista, explicó que deben disminuir considerablemente la velocidad para atravesar los puntos deteriorados.

“Hay que bajar bastante la velocidad”, relató. Agregó que los golpes han causado daños en hojas de resorte, bolsas de aire y amortiguadores.

Otro transportista afirmó que, según las condiciones del tránsito, atravesar el sector puede tomar entre 30 minutos y una hora.

“Casi a 5, a 10 o a 20 kilómetros por hora”, explicó sobre la velocidad a la que deben circular.

Otro conductor señaló que el transporte pesado resulta especialmente afectado. “Nos afecta bastante, más que todo el equipo pesado, porque el golpe ahí daña la suspensión, amortiguadores”, explicó.

Más de Q26 millones pagados

El Lobo y Doña María forman parte de los proyectos de rehabilitación contratados durante el gobierno de Giammattei y que quedaron inconclusos.

De acuerdo con registros de Guatecompras revisados en investigaciones periodísticas, el contrato vigente para el puente Doña María asciende a Q18.9 millones y se habían pagado, hasta 2025, Q14 millones, equivalentes al 74%.

En El Lobo, el contrato registrado es de Q16.3 millones -tiene un reajuste y asciende a Q18.3 millones- y los desembolsos alcanzaban, hasta 2025, Q12.2 millones, equivalentes al 75%. Ambos proyectos fueron adjudicados a Aníbal Galindo García Caniz.

Ninguno de los dos proyectos contaba con actas de recepción que acreditaran la finalización de los trabajos.

En junio del 2025, una investigación de Prensa Libre documentó que cinco puentes de la ruta al Atlántico permanecían inconclusos y que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) analizaba mecanismos para reactivar las obras. Por los cinco proyectos se habían pagado Q146 millones 836 mil 474.

En ese momento, el CIV explicó que varios contratos presentaban problemas de planificación y financiamiento y que era necesario modificar sus condiciones para concluir los trabajos.

CIV asegura que los trabajos continúan

Consultado sobre el estado de El Lobo y Doña María, los pagos efectuados y las acciones para concluirlos, el CIV informó que actualmente se ejecutan trabajos para recuperar las condiciones estructurales y de seguridad de ambos puentes.

La cartera indicó que la rehabilitación de Doña María tiene un costo de Q18.9 millones y la de El Lobo, de Q18.3 millones. También señaló que se ha pagado lo correspondiente al avance físico: 74% en Doña María y 75% en El Lobo.

El CIV explicó que ha priorizado la continuidad de los trabajos porque, según su postura, demandar a las empresas ejecutoras judicializaría los proyectos y podría detener las obras sin que fuera posible establecer un plazo para recuperar los puentes.

Actualmente, según la institución, las contratistas construyen torres que funcionarán como elementos de soporte y refuerzo estructural.

El proyecto también contempla rehabilitar la losa de rodadura e intervenir las juntas de expansión. El CIV afirmó que algunas imágenes que muestran aparentes grietas corresponden a esas juntas, que permiten los movimientos de la estructura y han quedado expuestas debido al tránsito constante.

La institución aseguró que mantiene seguimiento técnico de los proyectos y que continuará con las acciones para finalizar las obras.

La Palmilla se suma a los puntos críticos

A la situación de El Lobo y Doña María se suman daños en el puente La Palmilla, en el kilómetro 116, Usumatlán, Zacapa.

Un hundimiento y una grieta en la superficie de rodamiento obligaron a cerrar el carril hacia el norte y mantener el tránsito alternado durante las 24 horas.

Debajo de la estructura también se observan daños en elementos metálicos y conexiones. En algunas uniones faltan pernos, mientras que la losa de concreto presenta grietas longitudinales, transversales y diagonales.

Personal de Provial que permanece en el lugar ha señalado que las vigas presentan movimiento y producen sonidos al paso de vehículos, especialmente del transporte pesado.

El CIV informó que personal técnico evalúa el puente para determinar la intervención necesaria y aseguró que la atención será inmediata.

La situación en los tres puentes afecta una ruta por la que circulan alrededor de 18 mil vehículos diarios y se moviliza cerca del 60% de las exportaciones del país, según información proporcionada por las autoridades.

El puente El Lobo, en la ruta al Atlántico, permanece con trabajos de rehabilitación inconclusos y daños en la superficie de rodamiento. (Foto Prensa Libre: Andrea Domínguez)

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.