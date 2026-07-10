Sitio fraudulento suplanta identidad de Prensa Libre para difundir información falsa sobre supuesto sistema financiero oculto

El sitio web Newsreview.click utilizó de forma fraudulenta la identidad visual de Prensa Libre para difundir información falsa con el propósito de promocionar un supuesto sistema financiero algorítmico que, según esa publicación, el sistema bancario pretendía ocultar a los guatemaltecos.

La página reproduce el diseño gráfico, el logotipo, la tipografía y otros elementos característicos de Prensa Libre para aparentar ser una publicación auténtica del medio. Sin embargo, Prensa Libre no publicó ese contenido ni tiene relación alguna con dicha información.

En el texto falso se afirma que, durante el programa Con Criterio, supuestamente conducido por Juan Luis Font en Canal Antigua, ocurrió un enfrentamiento entre el exministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes Knight y el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, a raíz de la revelación de una presunta plataforma financiera basada en inteligencia artificial.

La publicación atribuye a ambos funcionarios declaraciones y hechos que no cuentan con respaldo ni verificación, e incluso asegura, sin evidencia, que Prensa Libre realizó una investigación sobre ese supuesto sistema y que confirmó su funcionamiento.

Prensa Libre desmiente categóricamente esas afirmaciones y aclara que no mantiene ninguna relación editorial, periodística ni comercial con el programa Con Criterio ni con Canal Antigua, como el sitio fraudulento intenta hacer creer mediante el uso indebido de la marca y la imagen del medio.

Asimismo, Prensa Libre no ha hecho ninguna investigación sobre la plataforma mencionada en esa publicación ni ha elaborado reportajes que promuevan supuestos sistemas de inversión o generación automática de ganancias.

El contenido difundido por Newsreview.click presenta características comunes de campañas de fraude digital: utiliza la imagen de medios de comunicación reconocidos para dar apariencia de credibilidad, inventa declaraciones de personajes públicos y conduce al lector hacia una plataforma de inversión mediante afirmaciones engañosas sobre supuestas ganancias económicas.

Prensa Libre recomienda a sus lectores verificar siempre que consultan información publicada en los canales oficiales del medio y desconfiar de sitios web que reproduzcan su identidad gráfica para difundir contenido falso o promocionar servicios financieros o de inversión.

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