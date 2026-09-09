Tarjeta de Salud: así se tramita en línea y qué pasa si acude a un centro de salud para solicitarla

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) habilitó la opción para gestionar la Tarjeta de Salud en línea, con el objetivo de facilitar el proceso y reducir la necesidad de acudir presencialmente a los establecimientos de salud.

Sin embargo, la implementación de la modalidad digital no elimina por el momento la opción presencial.

De acuerdo con algunos guatemaltecos, entre las principales dudas están cómo realizar el trámite en línea, qué ocurre si el sistema no está disponible y qué opciones tienen si acuden directamente a un centro de salud.

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¿Para qué sirve la Tarjeta de Salud?

La Tarjeta de Salud es un documento que extiende el MSPAS, por medio de los coordinadores de los Distritos Municipales de Salud de las Direcciones de Área de Salud. Su función es hacer constar que la persona no padece enfermedades transmisibles, de acuerdo con la evaluación y los requisitos establecidos por la autoridad sanitaria.

Requisitos para tramitar la Tarjeta de Salud

De acuerdo con la información publicada por la cartera de Salud, estos son los requisitos para solicitar la Tarjeta de Salud:

Resultados de laboratorio clínico: pruebas de hepatitis A, VDRL (examen que detecta la sífilis), heces y orina .

pruebas de . Fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI) . Para los menores de edad se solicita fotocopia de la partida de nacimiento .

. Para los menores de edad se solicita . Una fotografía del interesado, de 3.6 centímetros de alto por 3.3 centímetros de ancho, en papel fotográfico.

¿Cómo solicitar la Tarjeta de Salud digital?

Una vez que tenga los resultados de laboratorio y los demás documentos, el interesado debe ingresar a la plataforma de trámites del MSPAS.

En el portal se encuentran cinco sistemas para realizar diferentes gestiones:

Sistema Nacional de Alimentos Procesados (SNAP-GT).

Trámites en Cementerios Nacionales.

Trámites en hospitales.

Sistema Nacional de Registro de Establecimientos de Salud (Sinares).

Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS).

Para gestionar la Tarjeta de Salud digital, debe ingresar a la sección DDRISS y seleccionar la opción “Solicitud de Tarjeta de Salud”.

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Posteriormente, debe:

Seleccionar el área de salud que le corresponde. Elegir el distrito de salud (IDDS) que le resulte más conveniente. Seleccionar el centro de salud (IDTS) donde desea realizar el trámite. Cargar los documentos solicitados en formato PDF. La fotografía debe adjuntarse en formato PNG. Revisar la información y hacer clic en “Enviar solicitud”.

Plataforma del Ministerio de Salud para cargar los documentos y solicitar la Tarjeta de Salud en línea. (Foto, Prensa Libre: Captura de Pantalla)

Según la información disponible en el portal de trámites del Gobierno, la gestión demora aproximadamente tres días y no tiene ningún costo.

Tarjetas de Salud en Centros de Salud

Algunos usuarios comentaron a Prensa Libre que intentaron realizar el trámite en línea en varias ocasiones, pero encontraron dificultades con el sistema. Ante esta situación, optaron por acudir a centros de salud autorizados para solicitar la Tarjeta de Salud.

En algunos casos, los usuarios indicaron que se les informó que el proceso debía realizarse en línea. Ante estas dudas, este medio consultó al Ministerio de Salud para conocer si la atención presencial había sido eliminada.

La Unidad de Comunicación Social del MSPAS explicó que, por el momento, el trámite también puede solicitarse de manera presencial.

Por lo tanto, si una persona tiene dificultades para utilizar la plataforma electrónica o prefiere realizar la gestión directamente, puede acudir a un establecimiento de salud habilitado y solicitar el trámite presencialmente.

Asimismo, si una persona encuentra dificultades con el proceso presencial puede presentar la denuncia o reporte correspondiente ante las autoridades de salud.