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Temblor de magnitud 5.6 y otro de 4.1 se registran frente a las costas del Pacífico este 7 de octubre
El Insivumeh reporta que este 7 de octubre han ocurrido dos temblores con epicentro en el océano Pacífico.
Mapa muestra la ubicación del epicentro del temblor de 5.6 registrado por el Insivumeh este 7 de octubre de 2026. (Foto Prensa Libre: Imagen compartida por el Insivumeh)
En las primeras horas de este miércoles 7 de octubre, el Insivumeh detectó dos sismos con epicentro en el océano Pacífico.
El primer temblor ocurrió a la 1.43 horas, tuvo una magnitud de 5.6 y se registró a una profundidad de 34.24 kilómetros.
Internautas indicaron que el sismo fue sensible en San Marcos y Quetzaltenango.
El segundo movimiento telúrico se registró a la 1.59 horas, con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 22.39 kilómetros.
Los cuerpos de socorro no han informado de daños personales ni materiales tras los dos movimientos telúricos reportados por el Insivumeh.
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En lo que va de 2026, los registros del Insivumeh dan cuenta de 6 mil 316 sismos, de los cuales 150 han sido sensibles.
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