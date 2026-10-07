Temblor de magnitud 5.6 y otro de 4.1 se registran frente a las costas del Pacífico este 7 de octubre  

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Temblor de magnitud 5.6 y otro de 4.1 se registran frente a las costas del Pacífico este 7 de octubre  

El Insivumeh reporta que este 7 de octubre han ocurrido dos temblores con epicentro en el océano Pacífico.

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TEMBLOR 7 DE OCTRUBRE EN GUATEMALA

Mapa muestra la ubicación del epicentro del temblor de 5.6 registrado por el Insivumeh este 7 de octubre de 2026. (Foto Prensa Libre: Imagen compartida por el Insivumeh)

En las primeras horas de este miércoles 7 de octubre, el Insivumeh detectó dos sismos con epicentro en el océano Pacífico.

El primer temblor ocurrió a la 1.43 horas, tuvo una magnitud de 5.6 y se registró a una profundidad de 34.24 kilómetros.

Internautas indicaron que el sismo fue sensible en San Marcos y Quetzaltenango.

El segundo movimiento telúrico se registró a la 1.59 horas, con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 22.39 kilómetros.

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Los cuerpos de socorro no han informado de daños personales ni materiales tras los dos movimientos telúricos reportados por el Insivumeh.

Para leer más: Terremoto de 1976 en Guatemala: las devastadoras imágenes que muestran cómo fue la tragedia

En lo que va de 2026, los registros del Insivumeh dan cuenta de 6 mil 316 sismos, de los cuales 150 han sido sensibles.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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