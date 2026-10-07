Tormenta tropical Isaías: a qué distancia está de Guatemala y qué efectos podría provocar

El servicio meteorológico del Insivumeh informó este miércoles 7 de octubre que la depresión tropical Nueve se fortaleció y se convirtió en la tormenta tropical Isaías.

Explicó que el sistema se ubica en la latitud 22.0° norte y longitud 94.1° oeste, sobre el golfo de México.

El fenómeno mantiene la tendencia de su trayectoria, por lo que no representa peligro directo para Guatemala. Sin embargo, su circulación favorece indirectamente el ingreso de humedad al país.

Según el Insivumeh, el centro de la tormenta tropical se encuentra a 570 kilómetros del departamento de Petén.

La institución indicó que la tormenta se encuentra dentro de la zona de alerta amarilla del Plan Operativo Institucional de la Temporada Ciclónica 2026.

El Insivumeh recomienda tomar las precauciones necesarias, ya que las lluvias podrían ocasionar, en lugares vulnerables, crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa o daños en la red vial del país.

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A la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) le solicita tomar en consideración los boletines emitidos por el Insivumeh y difundirlos en sus diferentes sedes.

Además, a la población en general le recomienda mantenerse atenta a las actualizaciones sobre la tormenta tropical.

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