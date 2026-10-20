Verificamos por usted: qué dice la PNC sobre el video de policías que trasladan paquetes de una bolsa a mochilas

En redes sociales circula un video en el que se observa a un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que trasladan rápidamente varios paquetes de una bolsa a unas mochilas negras. La institución dio su versión de lo ocurrido.

En la grabación se observa que los uniformados se movilizaban en la patrulla REU-076. Según algunas publicaciones, el hecho habría ocurrido en Esquipulas; sin embargo, la PNC aclaró dónde se registraron las imágenes.

En redes sociales surgieron especulaciones sobre el contenido de los paquetes, pues algunos usuarios señalaron que podría tratarse de objetos ilícitos. No obstante, el contenido no había sido confirmado.

Otros internautas cuestionaron que la grabación se hubiera efectuado en Esquipulas y expresaron sospechas sobre una posible acción ilícita de los agentes.

Ante las especulaciones, se consultó a la PNC para conocer lo ocurrido.

Según la institución, las imágenes corresponden a unos disturbios registrados en Cuyotenango, Suchitepéquez, donde agentes de fuerzas especiales y otros equipos policiales efectuaban labores para despejar la ruta.

Aunque la PNC no precisó la fecha de los hechos, explicó que en el video se observa a los agentes abasteciéndose de equipo, específicamente de bombas de gas y humo, debido a que se habían quedado sin estos recursos durante los disturbios.

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La institución añadió que el conductor de la patrulla REU-076 proporcionó esos suministros a los agentes para que continuaran con las acciones de despeje de la ruta.

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