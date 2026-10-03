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Video muestra el momento en que un árbol cayó sobre personas que bailaban en una plaza de la zona 3
En cuestión de segundos, lo que parecía una actividad de baile se convirtió en una emergencia cuando un árbol se desplomó sobre un área donde personas bailaban en la Plaza El Güipil, zona 3 capitalina.
Un árbol cayó sobre el área donde varias personas participaban en una actividad de zumba en la zona 3 capitalina. (Foto Prensa Libre: captura de video / Bomberos Voluntarios)
Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre el área donde varias personas realizaban actividades deportivas en la Plaza El Guipil, en la zona 3 de la capital la noche del viernes 2 de octubre, lo que dejó al menos 17 personas lesionadas.
Una grabación muestra el momento exacto del desplome y la reacción de quienes se encontraban en el lugar.
En el video se observa a un instructor de zumba, quien participaba en una de las actividades deportivas que habitualmente se desarrollan a esa hora.
El instructor bailaba frente a una cámara cuando, de repente, se escucha un fuerte ruido.
Al percatarse de lo que ocurría, el hombre reacciona en cuestión de segundos y levanta los brazos para intentar protegerse. Instantes después, el árbol se desploma sobre el área donde se encontraban varias personas.
La caída ocurrió en la avenida Cementerio y 25 calle de la zona 3 capitalina. El incidente dejó a 17 personas afectadas, quienes fueron atendidas por cuerpos de socorro y personal municipal.
Bomberos Voluntarios de la Estación Central y compañías de apoyo acudieron al lugar. Técnicos en emergencias y el director médico de la institución atendieron a los afectados y coordinaron su evacuación.
De acuerdo con el reporte de los socorristas, 13 personas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales debido a golpes, lesiones y posibles fracturas. Seis fueron trasladadas por Bomberos Voluntarios y siete por personal municipal.
Videos compartidos por Bomberos Voluntarios muestran la magnitud del incidente y los momentos posteriores a la caída del árbol.
En las imágenes se observa a los socorristas atendiendo a los afectados y realizando las labores de evacuación, mientras familiares llegan al lugar para conocer el estado de sus seres queridos.
Debido a las grandes dimensiones del árbol, la Municipalidad de Guatemala también desplegó cuadrillas para retirar los restos que quedaron esparcidos en el área y apoyar en la recuperación del espacio tras el incidente.
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