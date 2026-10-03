Video muestra el momento en que un árbol cayó sobre personas que bailaban en una plaza de la zona 3

Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre el área donde varias personas realizaban actividades deportivas en la Plaza El Guipil, en la zona 3 de la capital la noche del viernes 2 de octubre, lo que dejó al menos 17 personas lesionadas.

Una grabación muestra el momento exacto del desplome y la reacción de quienes se encontraban en el lugar.

En el video se observa a un instructor de zumba, quien participaba en una de las actividades deportivas que habitualmente se desarrollan a esa hora.

El instructor bailaba frente a una cámara cuando, de repente, se escucha un fuerte ruido.

Al percatarse de lo que ocurría, el hombre reacciona en cuestión de segundos y levanta los brazos para intentar protegerse. Instantes después, el árbol se desploma sobre el área donde se encontraban varias personas.

La caída ocurrió en la avenida Cementerio y 25 calle de la zona 3 capitalina. El incidente dejó a 17 personas afectadas, quienes fueron atendidas por cuerpos de socorro y personal municipal.

Bomberos Voluntarios de la Estación Central y compañías de apoyo acudieron al lugar. Técnicos en emergencias y el director médico de la institución atendieron a los afectados y coordinaron su evacuación.

De acuerdo con el reporte de los socorristas, 13 personas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales debido a golpes, lesiones y posibles fracturas. Seis fueron trasladadas por Bomberos Voluntarios y siete por personal municipal.

Los socorristas atendieron a las personas afectadas por la caída del árbol. Se reportaron pacientes con golpes, lesiones y posibles fracturas. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios atienden la emergencia tras la caída de un árbol de grandes dimensiones en la Plaza El Güipil. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios atienden a personas afectadas dentro de una ambulancia después de la caída del árbol.(Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Videos compartidos por Bomberos Voluntarios muestran la magnitud del incidente y los momentos posteriores a la caída del árbol.

En las imágenes se observa a los socorristas atendiendo a los afectados y realizando las labores de evacuación, mientras familiares llegan al lugar para conocer el estado de sus seres queridos.

Debido a las grandes dimensiones del árbol, la Municipalidad de Guatemala también desplegó cuadrillas para retirar los restos que quedaron esparcidos en el área y apoyar en la recuperación del espacio tras el incidente.

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