Cuatro muertes en zona 3 de la capital estarían relacionadas a la guerra entre pandillas

Las autoridades investigan dos hipótesis que pudo desencadenar la muerte de este 3 de octubre de cuatro personas en zona 3 capitalina. Ambas concluyen que se debe a una guerra entre pandillas.

El informe de las autoridades detalla que inició con una discusión entre dos pilotos de “taxis piratas”, ayer al medio día, en el Bulevar El Caminero de la zona 6 de Mixco, en el que estuvieron involucrados Luis Enrique Boteo López y Fernando David Espada Castillo,

El informe policial agrega que “dos agentes de Policía Municipal de Tránsito solicitaron apoyo – a la PNC- ya que consignaría dos vehículos que trabajaban como taxis piratas, y los dos pilotos momentos antes venían discutiendo sobre la ruta y poniendo en peligro la integridad física de las personas”.

Añade que Boteo manejaba un carro con placas de circulación P-354KCL, marca Honda de la línea Fit Sport, modelo 2011 color naranja, a nombre de Transportes Urbanos Sociedad Anónima. Mientras que Espada conducía un vehículo Honda gris, modelo 2007, a nombre de Importadora Lali Sociedad Anónima.

Momentos después manifestaron los agentes de PMT que no consignarían los vehículos, ya que no contaban con grúas disponibles y que les pondrían una multa electrónica, ya que no contaban con talonarios en el lugar, por lo que los dejaron continuar su marcha, pues ambos se encontraban solventes, se lee en el escrito.

Los investigadores comentaron a Prensa Libre que ambos están perfilados como supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

El reporte coincide con las declaraciones de Miguel Andrés Ixcuná que dio la madrugada del 3 de octubre a la Policía Nacional Civil (PNC). La última comunicación con su hermana y prima fue a las 12:30 horas, quienes tenían como destino la sede del Ministerio Público (MP) para ratificar una denuncia porque eran víctimas de extorsión.

Después de 13 horas, junto con un llavero de la “Santa Muerte” fueron localizados cuatro cadáveres. El segundo informe policial detalla que fueron identificados como Boteo de 25 años; Karin Andrea Ixcuná Ostorga de 35; Josselin Fernando de la Cruz Ostorga de 26; y un menor de 14; todos torturados y sus cuerpos estaban abandonados en un carro naranja con placas P-354KCL, en la zona 3 de la ciudad capital.

Segunda hipótesis

Los investigadores indicaron que posiblemente los cuatro fallecidos son miembros de la Mara Salvatrucha y operaban en El Milagro, Mixco y en la colonia Primero de Julio, Guatemala.

La hipótesis de los uniformados señaló que las muertes estarían relacionadas a la disputa de territorio en El Milagro, por el cobro de extorsión y narcomenudeo, situación que aún investigan.

Además, dijeron que los pandilleros tenían antecedentes penales. Boteo fue detenido en el 2019, por escándalo en la vía pública y en el 2020 en Mixco por ebriedad y escándalo.

Ixcuná fue aprehendida en el 2012 por riña y De La Cruz en 2017 en el mismo municipio, por portación ilegal de arma de fuego.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, enfatizó que investiga el hallazgo efectuado en la sexta avenida y 27 calle de la zona 3, “se ubicaron diversos indicios que fueron embalados y forman parte de la investigación; en seguimiento a los protocolos correspondientes y con el ánimo de no perder ningún indicio, los cadáveres fueron remitidos en la condición en que se encontraban al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quienes realizaran las pericias correspondientes para determinar la causa exacta de la muerte", detalla la Fiscalía.

Los registros del Ministerio Público dan cuenta que las dos mujeres presentaron una denuncia electrónica, el pasado 22 de septiembre, en el que manifestaron que derivado de una discusión, habrían sufrido lesiones. "Este extremo también está siendo considerado como una línea de investigación para establecer si tiene alguna relación con el presente hecho", dijo la fiscalía.

El MP señaló que preliminarmente se consideró que el móvil del hecho es una posible disputa entre estructuras criminales, sin embargo, se continúa con las diligencias para esclarecer el hecho e individualizar a los responsables.

Disputa de territorios

Los Bomberos Municipales de Mixco y Bomberos Voluntarios reportaron que, durante el último mes, 10 personas han sido asesinadas y otras cuatro han resultado heridas en Mixco.

Los investigadores indicaron que los tiroteos se deben a la pugna entre mareros por el control de territorio entre la clica “Coronados Locos” de la MS-13 y “Vatos Locos” del Barrio 18.

Agregaron que el pandillero de la Barrio 18, alias “el travieso”, que controla a unos 50 pandilleros en las colonias La Brigada y Belén, Mixco, quiere tomar el control de toda la zona 6 de ese municipio, donde opera la Mara Salvatrucha.

Masacres en Mixco

El 6 de noviembre del 2023, sería la primera masacre que ejecutaría la MS-13 contra el Barrio 18, en Sacoj Chiquito, Mixco. Durante la madrugada unos sujetos ingresaron a una vivienda y ejecutaron a cuatro pandilleros, tres adolescentes, entre ellos dos mujeres y un hombre, y un adulto de 21 años.

El 10 de enero del 2023 en un sector de Lo de Bran, Mixco, hombres armados, supuestos integrantes de la MS-13, irrumpieron en la vivienda de una familia y mataron a cuatro personas y dejaron a un adolescente herido. Las víctimas presuntamente eran miembros del Barrio 18.