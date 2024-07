Que cada guatemalteco disponga de energía de calidad para hacer sus actividades diarias, depende de asegurar la construcción de obras de generación y transmisión.

Sin embargo, pese a que existe un mercado abierto y competitivo desde 1996, autoridades y sector privado coinciden en que este tipo de obras enfrentan “significativos obstáculos” debido a la complejidad de obtener licencias ambientales y municipales, conflictos sociales y comunitarios, y la falta de eficiencia en los trámites regulatorios.

Esta fue una de las conclusiones principales del segundo foro televisivo promovido por la alianza de contenidos de Guatemala No Se Detiene con Prensa Libre y Guatevisión, y disponible en los canales de YouTube de ambos medios. El foro reunió al ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, a Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), a José González Solé, directivo de la Asociación de Generadores con Energía Renovable y a Edward Fuentes, director de la Comisión de Energía Eléctrica de la Cámara de Industria de Guatemala. Por la vía remota, se tuvo la participación de Jorge García, presidente de la Cámara de Comercio de Quetzaltenango. El foro contó con la moderación de Juan Manuel Fernández, productor del espacio y editor de Innovación de Prensa Libre.

La discusión procuró plantear soluciones para agilizar las nuevas inversiones de energía en Guatemala, tanto de inversionistas nacionales como internacionales y buscar un punto de encuentro entre autoridades y actores del sector.

Los panelistas coincidieron en que los desafíos para construir obras de generación y transmisión impactan negativamente la capacidad de expandir la infraestructura necesaria para asegurar un suministro eléctrico estable y competitivo, afectando tanto a grandes consumidores industriales como a pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Puntualmente, los panelistas del sector privado solicitaron un mayor acompañamiento al inversionista y alivianar los trámites para obtener licencias ambientales para seguir adelante con las obras, de las cuales, hay 39 obstaculizadas por este tema y por la conflictividad social.

También se abordó la necesidad de que se convoquen licitaciones para generación y transmisión dentro de los plazos que establece la ley, para evitar que la demanda de energía se cruce con la capacidad para ofertar.

Este es un extracto de los puntos más destacados del foro, que se llevó a cabo el 8 de julio en los estudios de Guatevisión y se transmitió el 15 de ese mismo mes.

Oferta y precios competitivos

¿Qué acciones necesitamos para evitar un escenario en el que la demanda de energía se acerque mucho a la oferta y pueda impactar las tarifas?

Luis Ortiz: En los últimos dos años las tarifas reguladas no han cambiado en absoluto, salvo las pequeñas variaciones que son muy normales en este tipo de industria, lo que sí se ha visto impactado son los precios del mercado de spot porque están directamente relacionados con la fuente primaria de energía.

José González Solé: El precio es una señal, y un precio alto se va a dar por la falta de oferta y creo que desde hace mucho tiempo no hemos logrado hacer una licitación que realmente llegue a cumplir con esa con ese crecimiento de esa demanda que crece al ritmo de 6% a 7% anual.

Víctor Hugo Ventura: Un manejo muy racional de los recursos, una programación de embalses muy cuidadosa y también alentar a todos los usuarios, a la industria del comercio, a entrar en programas de ahorro y uso eficiente de la energía.

Edward Fuentes: Contar con la oferta suficiente de energía eléctrica sumado a la infraestructura de transmisión y distribución que permita trasladar esta generación de energía eléctrica a los distintos consumidores en los términos de calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica que ya están regulados.

Infraestructura de transmisión

Obtener licencias ambientales y municipales es uno de los principales retos para desarrollar proyectos de transmisión y de generación. ¿Qué medidas se deben tomar en cuenta para garantizar que los proyectos que se adjudiquen en la en los siguientes PEG y PET sean viables?

Luis Ortiz: De las licitaciones previas, la del PEG hay 39 obras que no se han concluido, a pesar de que fueron declaradas como de urgencia en el momento que se hicieron las licitaciones y todo eso está amarrado con el tema de que en Guatemala cada vez es más difícil construir infraestructura. Obtener las licencias ambientales es complicadísimo, obtener la licencia municipal aún más, los derechos de vía para pasar por predios privados han dificultado muchísimo el crecimiento y sin embargo ve uno cómo en el interior hay un clamor porque se atiendan poblaciones enteras que no tienen electricidad y hay tramos de líneas relativamente cortos que no se pueden construir precisamente porque hay dificultades en el licenciamiento, sobre todo en los municipios.

Víctor Hugo Ventura: Creo que el tema de socialización de los proyectos para obtención de licenciamientos ambiental y social es fundamental, creo que ahí hay una falta, ha habido falencias que creo que deberán superarse en las próximas licitaciones. Por otro lado, una mayor concientización de la población sobre la importancia que tienen los proyectos de transmisión, eso va especialmente dirigido al caso de las municipalidades, de las poblaciones para que efectivamente vean a la transmisión como proyectos que tienen bajo impacto ambiental, pero un gran beneficio social. Finalmente, no descartar la necesidad de entrar a alguna medida, alguna ley para considerar de utilidad pública obras como las de transmisión eléctrica.

José González Solé: Es complicado hacer líneas de transmisión y subestaciones en áreas que realmente son remotas y a veces son bastante conflictivas. Sin embargo, debemos de pedir el acompañamiento y tal vez un pasaporte que pudiera ser unido entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente y el inversionista o el empresario o desarrollador, para que conjuntamente los tres puedan entrar y hacer un esfuerzo combinado. A veces nos sucede que hay ciertas situaciones donde se quedan los empresarios solos, hemos tenido algunos temas con nuestros asociados donde realmente es difícil estar lidiando con temas de la de la municipalidad y comunidades indígenas.

Edward Fuentes: Los dos planes anteriores, el PEG-2009 ya está alcanzando alrededor de 15 años de la adjudicación, el PEG-2014 también alrededor de 10 años, lo cual sugiere una atención importante a la expansión de la transmisión y un trabajo colaborativo entre la iniciativa privada, el gobierno y la población. El gobierno en el ámbito de realizar el mínimo de trámites necesarios establecidos en ley que permitan el acceso a licenciamiento y autorizaciones en el menor tiempo posible, de tal manera que los proyectos se puedan ejecutar en los plazos que fueron previstos y efectivamente licitados. De parte de la población también es importante colaborar y coadyuvar a la ejecución de estos proyectos, porque el acceso a la energía es algo que todos demandan.

Ante las dos solicitudes le están pidiendo acompañamiento al sector privado y simplificación de trámites puntualmente, ¿qué puede responder desde el Ejecutivo?

Víctor Hugo Ventura: Comenzando con lo más fácil la simplificación de trámites es mandatoria. El Ministerio está trabajando en eso, la administración pública también está comprometida en tener más agilidad en todo lo que son gestiones. El segundo punto es efectivamente convencer, dar a conocer las ventajas de los proyectos que son proyectos de utilidad pública. Lamentablemente, el gran atraso que ha habido en obras de distribución y de transmisión tiene a un sistema bastante débil en el suministro en el interior del país.

Competitividad de pequeños negocios

Jorge García: Tomando en cuenta la importancia de las mipymes y el papel que juega en la actividad económica las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. ¿Cómo se podría mantener más competitiva la tarifa de la energía eléctrica?

Luis Ortiz: Existe un mercado libre donde los grandes usuarios, que son los que consumen 100 kilovatios en el mes, tienen la libertad de pactar sus precios y suministro de electricidad con terceros, a través de comercializadoras o directamente con generadores. En Guatemala existen 32 empresas de comercialización a las cuales se pueden abocar directamente y negociar con toda libertad las condiciones de la entrega de la energía.

Víctor Hugo Ventura: Habría que buscar soluciones propias, es decir, tratar de instalar generación distribuida local, eso es muy importante, ya que es muy barato instalar lo más fácil los paneles solares, creo que eso va a incidir mucho y sobre todo eficiencia energética. Estoy seguro de que muchas mipymes con programas de eficiencia energética podrán reducir su consumo de energía y su tarifa y, sobre todo, llegar a niveles más altos de eficiencia que creo que es lo que toda empresa privada debe buscar. Eso sería lo principal, eficiencia energética y pues buscar soluciones individuales, quizá tal vez también buscar el tema de asociación con una buena comercializadora.

Jorge García: Es cierto que la empresa municipal en Quetzaltenango le da el servicio a la mayoría de la ciudadanía y a las empresas también que están dentro del casco de la ciudad, pero hay empresas que están alrededor del municipio que ya no reciben en el beneficio de la empresa municipal y que le tienen que comprar a las empresas ya conocidas que comercializan la energía y que obviamente es a un costo mucho más alto. En otro contexto, es cierto que se puede tener una energía solar, pero conlleva una inversión que precisamente las mipymes no tienen disponibilidad.

Víctor Hugo Ventura: Aquí es donde hay que buscar nuevos esquemas de financiamiento para hacer viable a pequeñas empresas el acceso a esa generación renovable y, en el tema específico de Quetzaltenango, habrá que buscar alguna hay una solución que va más allá del propio contexto de la pregunta, pero sí afecta en general a las pequeñas empresas en todo el país.

Luis Ortiz: Es importante establecer cuál es el peso significativo dentro de la estructura de costos de las empresas, porque al final decimos que se está haciendo todo un gran esfuerzo a través de las licitaciones y la infraestructura para ofrecer precios más estables y baratos, pero al final decía Milton Friedman que no hay nada gratis y al final alguien está pagando o debería pagar por la infraestructura que se construya.

José González Solé: Insisto en que el precio es un reflejo de donde la oferta se encuentra con la demanda y al final de cuentas estas licitaciones que estamos previendo van a ser las que realmente van a llegar a llevarles a generación que es un problema nacional, no solamente a Quetzaltenango o a una pyme, sino a todos los guatemaltecos nos afecta.

Edward Fuentes: Comparto que efectivamente las oportunidades que generan las nuevas licitaciones también dan esos puntos de partida a nivel de mercado que permiten abrir más oportunidades para la parte industrial, pero también el señor ministro hace un comentario con relación a la generación distribuida renovable y hay una norma de generación distribuida renovable y autoproductores que también propone una oportunidad de revisión de tal manera que también esa parte de microempresas o pequeñas empresas pudieran acceder como grandes usuarios a esos beneficios de poder ser autoproductor.

Autoproductores

¿Es posible la revisión de esta normativa de los autoproductores?

Luis Ortiz: Efectivamente nosotros desde hace cerca de un año comenzamos a hacer una revisión de esa normativa de autoproductores tratando de dar la flexibilidad de tal manera se puedan tomar decisiones de incorporar generación propia. Esa normativa nos está llevando a la creación de un mercado minorista en donde, contrario a lo que ocurre hoy que los auto productores solamente pueden guardar energía dentro de la red y que funciona como una gran batería, también exista la posibilidad de establecer un comercio de los excedentes de energía dentro de la red. Está muy avanzado el análisis de la normativa y esperamos tenerla hacia finales de este año.

Víctor Hugo Ventura: Volvería al tema de eficiencia energética. Creo que es la energía más barata que se puede obtener precisamente de los ahorros. Son proyectos generalmente muy baratos con un período de pago muy corto y que pueden efectivamente reducir el consumo de cualquier empresa.

