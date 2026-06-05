Vamos al grano | Nuevos anillos en la capital: “Las municipalidades pueden construir más rápido que el Gobierno”

La Ciudad de Guatemala enfrenta cada día problemas de movilidad debido al aumento del parque vehicular y a las deficiencias en la infraestructura vial. Un guatemalteco pasa alrededor de 1,300 horas en el tráfico, equivalentes a 54 días, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el país se plantea la construcción de varios proyectos de movilidad cuya finalidad es mejorar la fluidez vehicular y reducir los tiempos de traslado; sin embargo, estos han permanecido durante años en fase de planificación.

Entre ellos destacan los anillos metropolitanos, una propuesta que busca crear nuevas rutas de conexión para evitar que gran parte de los desplazamientos deba pasar obligatoriamente por la capital.

Lisardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene, abordó este asunto durante una conversación con Ricardo García Santander en el videopódcast Vamos al Grano, donde analizó los retos de movilidad que enfrenta el país y las alternativas para impulsar proyectos de infraestructura vial.

Según Bolaños, uno de los cambios más relevantes de los últimos años es que las municipalidades cuentan con más herramientas para desarrollar proyectos de infraestructura sin depender de los procesos tradicionales.

"Las municipalidades se están uniendo para la construcción de nueva infraestructura. Llevamos más de 40 años sin ver, a escala del Ejecutivo, lo que hoy las comunas están planteando. Definitivamente, la posibilidad de articular acciones a nivel local es un paso adelante", afirmó.

Explicó que la autonomía municipal permite una mayor capacidad de ejecución y coordinación entre gobiernos locales, especialmente después de cambios normativos que han ampliado las opciones para desarrollar proyectos mediante concesiones y alianzas con el sector privado.

Bolaños señaló que la resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre concesiones municipales y las recientes reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas abrieron nuevas posibilidades para que las municipalidades impulsen obras de infraestructura sin requerir la aprobación del Congreso para cada proyecto.

Vamos al grano en cinco puntos

Los anillos metropolitanos buscan redistribuir el tráfico. Bolaños explicó que la red vial del área metropolitana se desarrolló durante décadas con una lógica radial; es decir, diseñada para conectar distintos puntos del país con la Ciudad de Guatemala. Sin embargo, este modelo obliga a que una gran cantidad de vehículos atraviese los mismos corredores para desplazarse de un municipio a otro. Los anillos metropolitanos buscan crear rutas alternativas que permitan rodear las zonas de mayor congestión y conectar distintos puntos sin necesidad de ingresar a la capital.

Bolaños explicó que la red vial del área metropolitana se desarrolló durante décadas con una lógica radial; es decir, diseñada para conectar distintos puntos del país con la Ciudad de Guatemala. Sin embargo, este modelo obliga a que una gran cantidad de vehículos atraviese los mismos corredores para desplazarse de un municipio a otro. Los anillos metropolitanos buscan crear rutas alternativas que permitan rodear las zonas de mayor congestión y conectar distintos puntos sin necesidad de ingresar a la capital. El plan Koica plantea una nueva estructura de movilidad. Bolaños señaló que el plan propone la construcción de anillos viales alrededor del departamento de Guatemala para complementar la red de carreteras existente. Según explicó, la idea es similar a la estructura de una telaraña: además de las vías que convergen hacia el centro, se necesitan conexiones circulares que permitan desplazarse entre distintos sectores sin pasar necesariamente por los mismos puntos de congestión.

Bolaños señaló que el plan propone la construcción de anillos viales alrededor del departamento de Guatemala para complementar la red de carreteras existente. Según explicó, la idea es similar a la estructura de una telaraña: además de las vías que convergen hacia el centro, se necesitan conexiones circulares que permitan desplazarse entre distintos sectores sin pasar necesariamente por los mismos puntos de congestión. Las municipalidades podrían impulsar proyectos con mayor agilidad . Bolaños mencionó que los gobiernos municipales tienen ventajas operativas frente al Gobierno central para desarrollar proyectos de infraestructura. Señaló que la autonomía municipal permite tomar decisiones con mayor rapidez y establecer acuerdos entre municipios para ejecutar obras de interés común. Además, indicó que recientes cambios legislativos permiten desarrollar concesiones y proyectos sin necesidad de pasar por el Congreso.

. Bolaños mencionó que los gobiernos municipales tienen ventajas operativas frente al Gobierno central para desarrollar proyectos de infraestructura. Señaló que la autonomía municipal permite tomar decisiones con mayor rapidez y establecer acuerdos entre municipios para ejecutar obras de interés común. Además, indicó que recientes cambios legislativos permiten desarrollar concesiones y proyectos sin necesidad de pasar por el Congreso. Desarrollar infraestructura mediante alianzas público-privadas. Según Bolaños, las recientes reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas ampliaron las posibilidades de desarrollar infraestructura en colaboración con el sector privado. Explicó que estos mecanismos han sido utilizados en otros países para construir carreteras, viaductos y sistemas de transporte. A su criterio, estas herramientas podrían facilitar la ejecución de proyectos de gran escala que requieren inversiones significativas y largos períodos de construcción.

Según Bolaños, las recientes reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas ampliaron las posibilidades de desarrollar infraestructura en colaboración con el sector privado. Explicó que estos mecanismos han sido utilizados en otros países para construir carreteras, viaductos y sistemas de transporte. A su criterio, estas herramientas podrían facilitar la ejecución de proyectos de gran escala que requieren inversiones significativas y largos períodos de construcción. El problema no es solo financiero, sino también técnico. Bolaños afirmó que uno de los principales retos sigue siendo fortalecer las capacidades técnicas del Estado. Señaló que Guatemala necesita más profesionales especializados en planificación urbana, movilidad, diseño de puentes, carreteras e infraestructura estratégica dentro de las instituciones públicas. También indicó que muchos proyectos requieren continuidad ante los cambios de gobierno; por ello, contar con equipos técnicos podría agilizar su ejecución y evitar retrasos en las obras.

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