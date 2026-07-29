Video: 3 historias muestran lo que significa vivir lejos de todo en la Guatemala rural

Un equipo de Guatevisión, para Guatemala No Se Detiene, viajó hasta San Juan La Ermita, Chiquimula. Encontró tres historias de vecinos que parecen distintas, pero que comparten algo esencial: un camino ha marcado algunas de las decisiones más importantes de sus vidas.

A través de ellos descubriremos que, en muchas comunidades, una carretera puede significar mucho más que trasladarse de un lugar a otro. Puede definir el acceso a la salud, al trabajo, a la educación o incluso a las actividades que forman parte de la vida cotidiana.

Esta historia comienza con doña Paula, originaria de San Juan La Ermita, quien tuvo a sus 12 hijos en casa. Solo en dos de esos partos contó con el apoyo de una comadrona, una realidad atravesada por la distancia y las dificultades para llegar a los servicios de salud.

Como ella, muchas familias de San Juan La Ermita dependen de estas rutas para trabajar, atenderse, movilizarse y sostener su vida diaria. En este lugar, un camino no es solo una vía de paso, sino una conexión con oportunidades que durante años parecieron demasiado lejanas.

Encuentre aquí la crónica audiovisual del viaje a Chiquimula.

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