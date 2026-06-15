Además de 70 años de cárcel, asesino de Litzy Cordón deberá indemnizar a la familia con Q1.3 millones

Kevin Manolo Rivas Cordón, condenado a 70 años de prisión por el secuestro y asesinato de su prima Litzy Amelia Cordón Guardado, deberá pagar Q1.3 millones como reparación digna a los familiares de la víctima.

La resolución fue emitida este lunes 15 de junio por el Tribunal de Mayor Riesgo B durante la audiencia de reparación digna celebrada por el caso.

Además del pago económico, las juzgadoras ordenaron que el sentenciado publique la sentencia en el diario oficial y coloque una placa conmemorativa en el lugar donde ocurrieron los hechos, en Teculután, Zacapa, como medida de reparación y memoria para la víctima.

La condena fue dictada el pasado 10 de junio, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo B encontró culpable a Rivas Cordón del asesinato y plagio o secuestro de Litzy Cordón. Las juezas le impusieron 35 años de prisión por cada delito, para un total de 70 años de cárcel.

Según la sentencia, las pruebas documentales, testimoniales y tecnológicas permitieron reconstruir los hechos ocurridos antes y después de la desaparición de la joven universitaria.

Las juzgadoras destacaron que, tras la desaparición de Litzy, familiares y conocidos intentaron comunicarse con ella sin obtener respuesta. Asimismo, los análisis telefónicos permitieron establecer información relevante sobre el uso de líneas y aparatos vinculados con el caso.

El fallo fue emitido casi cinco años después del crimen ocurrido en Teculután, Zacapa. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Litzy Cordón, de 20 años y estudiante de Trabajo Social en la Universidad Rafael Landívar, fue secuestrada el 5 de octubre del 2020.

Un día después, alrededor de las 6.30 horas, su cuerpo fue localizado en el caserío Los Pasitos, comunidad Los Puentes, Teculután.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que la joven murió por asfixia por estrangulamiento y estableció que presentaba golpes, señales de violencia física y agresión sexual.

El crimen

Según la investigación del Ministerio Público, la mañana del 5 de octubre del 2020 Litzy salió de una vivienda ubicada en el caserío Barranca Seca, Teculután, y se dirigió a una casa en construcción en el caserío La Colina, aldea Vega del Cobán, donde acostumbraba regar plantas.

Esa fue la última vez que fue vista con vida.

Horas después, familiares comenzaron a recibir llamadas en las que les exigían Q5 millones a cambio de su liberación. Tras la denuncia, las autoridades activaron una alerta Isabel Claudina e iniciaron las investigaciones.

Sin embargo, al día siguiente fue localizado el cuerpo de la joven, lo que dio inicio a un proceso judicial que concluyó con la condena de su primo y la imposición de medidas de reparación para la familia.

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