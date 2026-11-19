Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron este jueves 19 de noviembre un arsenal y capturaron a un hombre durante allanamientos en Zacapa, en medio de los operativos en busca de integrantes del clan Los Lorenzana y bajo el estado de sitio decretado por el Gobierno en ese departamento e Izabal.

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) informó que, durante las diligencias judiciales, fue capturado Francisco Javier Hincapié Lorenzana, de 22 años.

Según el informe policial, los agentes incautaron 11 armas de fuego: tres fusiles, una carabina, cuatro escopetas y tres pistolas. También localizaron dos municiones para arma de fuego, aunque el reporte no precisa su tipo.

Entre lo decomisado figuran dos vehículos, ocho motocicletas sin placas, una cuatrimoto, nueve teléfonos celulares y cuatro radios portátiles.

Las autoridades también reportaron el hallazgo de Q136 mil 903 y US$130, así como 20 cajas de cartón con cigarrillos y tres bolsas de nailon que contenían cajas del mismo producto.

Los allanamientos se desarrollaron en un contexto de medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno en Zacapa e Izabal, luego de una serie de hechos violentos registrados en el primero de esos departamentos.

Los Lorenzana y las medidas de seguridad

El 13 de noviembre, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a los clanes familiares de Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza como organizaciones terroristas, debido a los vínculos que considera que mantienen con los carteles mexicanos.

La designación implica el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe, salvo excepciones, las transacciones de personas estadounidenses con los sancionados.

En Guatemala, el Gobierno decretó un estado de sitio en Zacapa e Izabal, después de una serie de hechos violentos.

Entre estos figura un ataque armado ocurrido el 27 de septiembre en Huité, Zacapa, que dejó ocho muertos.

A ese hecho se suma el asesinato del diputado Julio César Portillo y de tres agentes de la PNC que lo custodiaban, ocurrido el 6 de noviembre en Río Hondo, Zacapa.

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