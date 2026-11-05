Aplazan audiencia de Camilo Calvo por asesinato de su padre, el exviceministro Jorge Calvo

La audiencia de etapa intermedia de Camilo Roberto Calvo Leiva, sindicado de parricidio por la muerte de su padre, el exviceministro Jorge David Calvo Drago, fue aplazada este jueves 5 de noviembre debido a que el Sistema Penitenciario no lo trasladó a la Torre de Tribunales.

Calvo Leiva permanece recluido en la cárcel de Matamoros, ubicada en la zona 1 de la capital. Debido a su incomparecencia, el Juzgado Tercero Penal reprogramó la diligencia para el 5 de enero de 2027.

El sindicado enfrenta un proceso penal por la muerte de su padre, de 71 años, quien fue viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hecho ocurrió durante la madrugada del 18 de julio de 2026, luego de una discusión entre ambos. La Fiscalía señala que Calvo Leiva presuntamente utilizó armas blancas de cocina para atacar a su padre en distintas partes del cuerpo, heridas que le causaron la muerte.

El 22 de julio de 2026, la jueza de turno Carol Patricia Flores lo ligó a proceso penal por el delito de parricidio y ordenó que permaneciera en prisión preventiva, bajo aislamiento.

Durante la audiencia de primera declaración, un dictamen psiquiátrico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció que el sindicado estaba en el uso de sus facultades mentales y tenía capacidad para comprender los hechos que le atribuía el Ministerio Público.

Jorge David Calvo Drago fue profesional, docente y consultor. En el 2015 fue nombrado viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, durante el gobierno de transición de Alejandro Maldonado Aguirre.

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