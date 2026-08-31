Aplazan audiencia de “La Barbie del Sur”, acusada de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito

La audiencia de ofrecimiento de prueba de Jennifer Dinora Bachez Bolaños, alias “La Barbie del Sur”, fue aplazada para el jueves 3 de septiembre, informaron este lunes 31 de agosto fuentes judiciales.

En la diligencia se determinarán las pruebas que serán admitidas para el debate y el tribunal que estará a cargo del juicio.

El Juzgado de Mayor Riesgo D resolvió el 17 de agosto enviar a juicio a Bachez Bolaños por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

La jueza Abelina Cruz Toscano consideró que el Ministerio Público (MP) cuenta con suficientes elementos de prueba para que Bachez Bolaños enfrente juicio por ese delito.

Captura

Bachez Bolaños fue capturada el 4 de marzo pasado por investigadores de la División de Información Policial (DIP) de la Policía Nacional Civil (PNC), después de labores de investigación, búsqueda y seguimiento.

La detención se efectuó en un centro comercial en la autopista Palín-Escuintla, en cumplimiento de una orden emitida el 15 de diciembre del 2025 por un juzgado de Escuintla.

La orden estaba relacionada con señalamientos por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

La PNC también informó en esa ocasión que Bachez Bolaños había sido capturada en flagrancia el 11 de octubre de ese año.

Según la información policial, aquella detención ocurrió durante una denominada “narcofiesta” en la avenida Centro América, zona 3 de Escuintla.

Durante ese operativo también fueron detenidos 13 hombres. Las autoridades incautaron 10 pistolas, cinco carabinas, varios cargadores con municiones y 393 paquetes con cocaína.

Pese a la droga, las armas y las municiones decomisadas durante el procedimiento, Bachez Bolaños quedó en libertad después de aquella detención.

La información proporcionada también señala que existen indicios que vinculan a Bachez Bolaños como colaboradora del crimen organizado. Sin embargo, no precisa qué autoridad hizo ese señalamiento ni detalla los indicios, por lo que la afirmación requiere atribución antes de publicarse como un hecho.

Participó en certámenes de belleza

De acuerdo con la PNC, Bachez Bolaños ha participado en varios certámenes de belleza en Escuintla. Según la institución, de esa actividad habría surgido el sobrenombre “La Barbie del Sur”.

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