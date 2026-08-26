Aplazan debate contra siete expolicías por muerte de dos hombres en San Andrés Itzapa

El Tribunal de Mayor Riesgo B suspendió este miércoles 26 de agosto la continuación del debate contra siete exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC) procesados por la muerte del ciudadano canadiense Milton Nelson Santamaría y del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi, ocurrida en abril del 2024 en la estación policial de San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

La suspensión se debió a que la exagente Yulisa Nabely Ayala Yol no fue trasladada de Mariscal Zavala a la Torre de Tribunales.

Según indicó la jueza presidenta del Tribunal, habría ocurrido un incidente en una prisión, por lo que el Sistema Penitenciario no trasladó a la sindicada.

Los testigos que debían declarar este miércoles fueron citados para el viernes 28 de agosto.

Enfrentan juicio

Edy Leonel Vásquez Rabanales, exsubinspector de la PNC; Yorleni Lisbeth Macario Ramos; Yulisa Nabely Ayala Yol; Mauricio Abraham Contreras Salán y Fredy Santiago Velásquez Pérez son procesados por ejecución extrajudicial.

Jeremías Jacobo Rojas enfrenta proceso por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y denegación de auxilio.

Ángel Vásquez Sajbochol es juzgado por incumplimiento de deberes, obstaculización a la acción penal, omisión de denuncia y omisión de auxilio.

Investigación

Según la investigación del Ministerio Público (MP), los hechos ocurrieron el 18 de abril del 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

La Fiscalía de Derechos Humanos sostiene que Vásquez Rabanales habría participado en la ejecución extrajudicial de Santamaría y Choc Xi.

Durante la audiencia de primera declaración, celebrada el 13 de agosto del 2024, los fiscales señalaron que ambas víctimas fueron sometidas a tortura antes de morir.

De acuerdo con la acusación, una de las motivaciones habría sido un acto de homofobia.

El exsubinspector fue deportado a Guatemala el 5 de agosto del 2024 por autoridades de Estados Unidos, después de haber sido capturado el 11 de junio de ese año en Arizona.

Las autoridades estadounidenses lo detuvieron después de establecer que había ingresado de forma irregular a ese país tras salir de Guatemala, donde era buscado por su presunta participación en la muerte de Santamaría y Choc Xi.

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