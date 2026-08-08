Ataque armado deja cuatro muertos y un herido en La Gomera, Escuintla

Cuatro personas murieron y una más resultó herida en un ataque armado ocurrido la noche del viernes 7 de agosto en la colonia Nuevo Texcuaco, en la 1.ª calle, frente al lote 29, en La Gomera, Escuintla.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas fueron interceptadas en un callejón, donde fueron atacadas a balazos.

Bomberos Voluntarios informaron que, al llegar al lugar, localizaron a cuatro víctimas sin signos vitales. Además, atendieron a una persona herida por proyectil de arma de fuego, quien fue trasladada a un centro asistencial.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron la escena, mientras fiscales del Ministerio Público recabaron los indicios balísticos en la escena del crimen.

De acuerdo con la PNC luego del ataque armado llevaron a un operativo en el municipio, pero no localizaron a los responsables.