Autoridades allanan el Comité Olímpico Guatemalteco tras denuncia por posible alteración de documentos

Justicia

Autoridades allanan el Comité Olímpico Guatemalteco tras denuncia por posible alteración de documentos

Denuncia de posible acto de corrupción origina allanamiento en sede del Comité Olímpico Guatemalteco.

Angel Oliva

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La Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público desarrollaron este lunes 16 de noviembre un allanamiento en el Palacio de los Deportes, zona 5 de la capital.

La diligencia se efectuó en seguimiento a presuntas irregularidades administrativas y falsificación de documentos en el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), relacionadas con el manejo de documentación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal del 2022, según informaron las autoridades.

Las pesquisas se originaron a partir de una denuncia presentada por la Asociación Deporte Limpio, que señaló posibles alteraciones de documentos que habrían buscado beneficiar a integrantes de la dirigencia del COG, explicaron las autoridades.

La diligencia buscaba recabar indicios para fortalecer la investigación y hacer efectiva una orden de captura girada contra Helen "N", secretaria administrativa del COG, según las autoridades a cargo del caso.

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El allanamiento culminó y las autoridades no reportaron capturas.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Angel Oliva

Angel Oliva

Periodista con cinco años de experiencia, especializado en cobertura de temas de seguridad, justicia y sucesos.

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