Autoridades desmantelan sistema de vigilancia clandestino instalado por pandilleros en Chimaltenango

Investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) desinstalaron este viernes 3 de julio cinco cámaras de videovigilancia que, según las pesquisas de la institución, fueron colocadas por integrantes de la Mara Salvatrucha en la colonia San Pablo, zona 3 de Chimaltenango.

De acuerdo con la investigación policial, los dispositivos permitían monitorear los accesos al sector y alertar sobre la presencia de agentes de seguridad, lo que facilitaba la comisión de actividades delictivas y el control de esa área por parte de la estructura criminal.

Las autoridades indicaron que el operativo forma parte de las acciones para desarticular los mecanismos utilizados por pandilleros para mantener vigilancia sobre comunidades donde operan y fortalecer la seguridad de los vecinos.

La PNC no informó si fue localizado el centro desde donde eran administradas las cámaras ni si hubo capturas relacionadas con este caso. Las investigaciones continúan para establecer quiénes financiaron e instalaron el sistema de videovigilancia.

Operativos también en la capital

La desinstalación de estos equipos no constituye un caso aislado. En las últimas semanas, investigadores de la PNC han retirado varios sistemas de videovigilancia similares en distintos sectores de la capital, donde, según las autoridades, eran utilizados por pandilleros para vigilar los movimientos de patrullas, identificar operativos policiales y mantener control sobre territorios donde mantienen presencia.

Las autoridades consideran que estos sistemas representan una herramienta utilizada por estructuras criminales para anticipar los desplazamientos de las fuerzas de seguridad y coordinar actividades ilícitas, por lo que los operativos para localizarlos y retirarlos continuarán en diferentes puntos del país.

PNC desinstala en Chimaltenango cámaras de videovigilancia de mareros



Un operativo implementado por la Subdirección General Investigación Criminal permitió que este viernes se desinstalaran de cinco cámaras de videovigilancia en la colonia San Pablo, zona 3 de Chimaltenango; pic.twitter.com/UctGqBDo59 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 4, 2026

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