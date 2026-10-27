Avanza proceso de extinción de dominio de 11 bienes vinculados con Roxana Baldetti y el MP busca que pasen al Estado

El proceso de extinción de dominio de 11 bienes vinculados con la exvicepresidenta Roxana Baldetti continuó este martes 27 de octubre en el juzgado a cargo del juez Delmar González, donde el Ministerio Público (MP) busca que inmuebles, vehículos y cuentas bancarias pasen a favor del Estado.

Durante la audiencia de este martes estaba previsto que testigos propuestos por el MP rindieran su declaración como parte del proceso judicial.

El pasado 28 de septiembre, la Fiscalía presentó 290 medios de prueba para sustentar la solicitud de extinción de dominio de los bienes vinculados con Baldetti.

Entre los bienes que el MP pretende que pasen a favor del Estado figuran dos inmuebles, una camioneta, una lancha y cuentas bancarias en quetzales y dólares.

Las cuentas en moneda nacional suman Q6 millones 100 mil 531, mientras que las cuentas en dólares ascienden a US$80 mil 824.

Uno de los inmuebles está ubicado en el Puerto de San José, Escuintla, y el otro, en la zona 5 de la capital. En cuanto a los vehículos, la lancha tiene un valor estimado de Q245 mil.

Según la investigación del MP, los bienes habrían sido adquiridos de manera anómala mediante empresas de cartón constituidas en direcciones de San Miguel Petapa y de la calzada Atanasio Tzul, zona 12 de la capital.

La investigación señala que, aunque las empresas estaban registradas en esas direcciones, carecían de movimientos operativos y de personal que laborara en ellas.

Baldetti, quien cuenta con arresto domiciliario, participa en las audiencias por videoconferencia.

La última vez que la exvicepresidenta acudió a la Torre de Tribunales fue el 20 de mayo del 2025, cuando el juez Delmar González amplió, durante una audiencia a puerta cerrada, el plazo de investigación para que el MP recabara indicios relacionados con la extinción de los bienes.

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