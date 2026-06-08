Cae “La Brava”, señalada de recolectar dinero de extorsiones para el Barrio 18 y con 13 órdenes de captura

Sara “N”, identificada con el alias “La Brava”, fue capturada durante un operativo de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

La PNC informó que la sospechosa es presunta integrante del Barrio 18.

Sara “N”, alias “La Brava”, es señalada de delitos como extorsión, lavado de dinero y otros activos.

Además, cuenta con 13 órdenes de captura y es requerida por juzgados de Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, Santa Rosa, Izabal, Quetzaltenango y Huehuetenango.

Según el informe policial, la sospechosa es presunta encargada de recoger el dinero producto de las extorsiones que lleva a cabo la estructura criminal en negocios de los departamentos antes mencionados.

Otras capturas

En la zona 1 de la capital, fue identificado un hombre requerido en El Salvador por acoso sexual.

El Grupo Especial contra las Extorsiones (GECE) de la PNC e Interpol expulsaron del país al hombre en la frontera Valle Nuevo, Jutiapa, para entregarlo a las autoridades salvadoreñas.