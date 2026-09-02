Cae presunta estructura señalada de vender propiedades ajenas y alterar documentos

Once personas fueron capturadas este miércoles 2 de septiembre durante allanamientos y operativos efectuados en Chiquimula y Guatemala, señaladas de integrar una estructura dedicada al fraude inmobiliario y la estafa, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Las capturas se efectuaron en seguimiento a denuncias e investigaciones relacionadas con el grupo, al que se vincula con la venta de inmuebles ajenos, la simulación de préstamos mediante garantías falsas y la alteración de documentos.

Investigadores de la DEIC y la DIPANDA, en coordinación con fiscales del MP, efectuaron 10 allanamientos en el departamento de Chiquimula, donde capturaron a 10 personas. Otra fue detenida durante un operativo en la zona 10 de Guatemala.

Según la información proporcionada, esas acciones formarían parte de un esquema organizado para cometer fraudes inmobiliarios y estafas.

Así operaba la estructura

La investigación señala tres modalidades relacionadas con las actividades atribuidas al grupo.

Una consistía en la venta de inmuebles ajenos. Otra era la simulación de préstamos en los que se utilizaban garantías falsas. A estas se sumaba la alteración de documentos.

Las autoridades vinculan esas acciones con un esquema de fraude inmobiliario y estafa. La información disponible no detalla cómo eran seleccionados los inmuebles, qué documentos eran alterados, cómo se constituían las garantías falsas ni los montos relacionados con los casos.

Tampoco especifica el número de propiedades involucradas ni las funciones que presuntamente desempeñaba cada uno de los señalados dentro de la estructura.

Diez capturas en Chiquimula

Durante los 10 allanamientos efectuados en Chiquimula fueron capturados Kiara “N”, de 32 años; Marta “N”, 37; Leónidas “N”, 50; Yenifer “N”, 30; Sandy “N”, 34; Onelia “N”, 60; Natali “N”, 23; Heyri “N”, 43; Frida “N”, 26, y Randal “N”, 29.

En otro operativo, efectuado en la zona 10 de Guatemala, fue capturada Dixie “N”, de 38 años.

Las 11 personas tenían órdenes de aprehensión por falsedad ideológica, casos especiales de estafa, usurpación agravada y asociación ilícita.

Durante las diligencias, las autoridades también incautaron 14 celulares, que serán analizados como parte de la investigación.

Las pesquisas continúan para determinar el alcance de las actividades atribuidas a la estructura y la participación de los capturados en los hechos investigados.

En seguimiento a denuncias e investigaciones relacionadas con una presunta estructura criminal dedicada al fraude inmobiliario y la estafa, investigadores de la #DEIC y #DIPANDA, en coordinación con el #MP realizaron 10 allanamientos en Chiquimula, pic.twitter.com/wVlOMPaH4d — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 2, 2026

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