La Embajada de Canadá en Guatemala confirmó este jueves 26 de noviembre que siguen vigentes las sanciones impuestas en febrero de 2024 contra la exfiscal general María Consuelo Porras Argueta y otros tres guatemaltecos por señalamientos de corrupción, graves violaciones de los derechos humanos y acciones para socavar la democracia.

La Embajada de Canadá en Guatemala informó que siguen vigentes las sanciones contra Consuelo Porras, Cinthia Monterroso, Rafael Curruchiche y el juez Jimi Bremer, anunciadas el 20 de febrero de 2024.

La representación diplomática señaló, por medio de su cuenta en la red social X que, junto a Porras, también siguen sancionados los exfiscales del Ministerio Público (MP), Cinthia Edelmira Monterroso Gómez y José Rafael Curruchiche Cucul; además, el juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez.

De acuerdo con la Embajada, las medidas responden a actos de corrupción y graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos atribuidos a los cuatro guatemaltecos.

Sanciones desde febrero de 2024

El 20 de febrero de 2024, Mélanie Joly, entonces ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, anunció el establecimiento de un régimen de sanciones en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales, ante la situación política e institucional de Guatemala.

En aquella oportunidad, el Gobierno canadiense explicó que las medidas respondían a la participación de las cuatro personas en actividades que, de forma directa o indirecta, promovieron la corrupción, así como a graves violaciones de los derechos humanos cometidas con impunidad, incluso durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei y después de este.

“Las personas sancionadas han trabajado incansablemente para socavar la democracia e impedir una transición pacífica del poder”, señaló el comunicado difundido en febrero de 2024 por Asuntos Globales de Canadá.

El documento también detalló que las sanciones tenían como propósito disuadir las acciones obstruccionistas de funcionarios públicos señalados de corrupción y respaldar al gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

Respaldo a la democracia

Al anunciar las sanciones en 2024, Canadá manifestó que las medidas formaban parte de los esfuerzos conjuntos con sus socios internacionales para combatir la corrupción y las graves violaciones de los derechos humanos en Guatemala.

El Gobierno canadiense también expresó en aquella fecha su compromiso con la promoción y protección de la democracia, el orden internacional basado en normas y el Estado de derecho. Asimismo, manifestó su solidaridad con el pueblo guatemalteco y reiteró su compromiso de trabajar con el gobierno de Bernardo Arévalo para fortalecer la seguridad, los derechos humanos, la prosperidad inclusiva y el Estado de derecho.