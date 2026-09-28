Capturan a guatemalteco requerido por Estados Unidos por explotación sexual de un menor

Agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) capturaron este lunes 28 de septiembre a Joshua “A”, de 34 años, requerido por la justicia de Estados Unidos con fines de extradición por cargos relacionados con la explotación sexual de un menor de edad.

La detención se efectuó en la colonia Mario Alioto López, zona 4 de Villa Nueva, Guatemala, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Según las autoridades, contra el guatemalteco existe una orden de aprehensión con fines de extradición debido a un proceso que se sigue en Estados Unidos. La PNC indicó que los cargos por los cuales es requerido están relacionados con la explotación sexual de un menor.

Por el momento, las autoridades guatemaltecas no han informado en qué estado de Estados Unidos se desarrolla el proceso, qué corte emitió la orden ni cuáles son específicamente los hechos atribuidos al detenido.

Tampoco se ha dado a conocer cuándo habrían ocurrido los hechos que dieron origen al requerimiento internacional ni la edad de la víctima. De acuerdo con las normas de protección de menores, su identidad debe permanecer bajo reserva.

Resulta lesionado durante la captura

La PNC informó que Joshua “A” resultó lesionado durante el procedimiento, después de que, según la versión policial, se opusiera a su detención.

Debido a las lesiones, el detenido fue trasladado a la emergencia de un centro asistencial para recibir atención médica. Las autoridades no precisaron qué lesiones sufrió ni cuál era su condición.

La Policía tampoco informó si después de recibir atención médica sería trasladado de inmediato ante el órgano jurisdiccional correspondiente para comenzar el procedimiento relacionado con la solicitud de extradición.

El requerimiento de Estados Unidos abre un procedimiento en Guatemala en el cual las autoridades judiciales deberán conocer la solicitud presentada contra el detenido antes de que pueda concretarse una eventual entrega a las autoridades estadounidenses.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.