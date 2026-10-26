Capturan a hombre que almacenaba un arsenal de rifles, escopetas, pistolas y revólveres en su casa

Un hombre de 50 años fue capturado este lunes 26 de octubre durante un allanamiento en una vivienda que era utilizada como depósito de armas de fuego en la finca San Julián, Patulul, Suchitepéquez, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El reporte policial detalla que los investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) localizaron en la vivienda un arsenal compuesto por rifles, escopetas, pistolas, revólveres y una carabina, sin la documentación legal correspondiente.

El detenido fue identificado como Maynor “N”, de 50 años, quien se encontraba en el inmueble donde las autoridades incautaron 10 armas de fuego de distintos calibres, además de seis cargadores, 113 municiones y una pieza para arma de fuego.

El hallazgo se produjo durante una diligencia de allanamiento efectuada por investigadores de la Dipanda.

De acuerdo con la información policial, las armas localizadas carecían de documentación legal, circunstancia que forma parte de las investigaciones relacionadas con el caso.

Entre el armamento incautado figuran rifles, revólveres, pistolas, escopetas y una carabina. Las autoridades también decomisaron los cargadores y las municiones que se encontraban en el inmueble.

Investigan posibles vínculos con extorsiones y asaltos

Las pesquisas no se limitan al hallazgo de las armas sin documentación, pues los investigadores buscan determinar si existe alguna relación entre el armamento incautado y hechos delictivos denunciados en el sector.

Una de las líneas de investigación pretende establecer posibles vínculos con casos de extorsión contra transportistas y vendedores ruteros, así como con asaltos registrados en la ruta CA-2 Occidente.

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