Motorista no obedece señal de alto, atropella a policía y termina detenido en Escuintla

Justicia

Motorista no obedece señal de alto, atropella a policía y termina detenido en Escuintla

El capturado no respetó la señal de alto que le hizo el agente de la PNC.

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Un hombre es capturado luego de atropellar con su motocicleta a un agente de la PNC. (Foto Prensa Libre: PNC)

Un hombre que se conducía en una motocicleta a excesiva velocidad atropelló a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) que le hacía la señal de alto.

El hecho ocurrió en la avenida Centroamérica, zona 1 de Escuintla, durante un operativo realizado por la PNC para verificar la documentación y el registro de personas y vehículos.

El hombre, identificado como John "N", de 24 años, no portaba licencia de conducir y la motocicleta que manejaba tenía el escape modificado, razones por las que no habría obedecido la señal de alto.

Los agentes de la PNC le dieron alcance, lo detuvieron y lo trasladaron en una radiopatrulla a la estación correspondiente.

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El hecho tuvo lugar la noche del sábado 25 de octubre y fue dado a conocer este domingo.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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