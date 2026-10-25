Justicia
Motorista no obedece señal de alto, atropella a policía y termina detenido en Escuintla
El capturado no respetó la señal de alto que le hizo el agente de la PNC.
Un hombre es capturado luego de atropellar con su motocicleta a un agente de la PNC. (Foto Prensa Libre: PNC)
Un hombre que se conducía en una motocicleta a excesiva velocidad atropelló a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) que le hacía la señal de alto.
El hecho ocurrió en la avenida Centroamérica, zona 1 de Escuintla, durante un operativo realizado por la PNC para verificar la documentación y el registro de personas y vehículos.
El hombre, identificado como John "N", de 24 años, no portaba licencia de conducir y la motocicleta que manejaba tenía el escape modificado, razones por las que no habría obedecido la señal de alto.
Los agentes de la PNC le dieron alcance, lo detuvieron y lo trasladaron en una radiopatrulla a la estación correspondiente.
El hecho tuvo lugar la noche del sábado 25 de octubre y fue dado a conocer este domingo.