Capturan a mujer cuando intentaba ingresar un celular a un reo en la Granja Penal Canadá

Una mujer fue capturada cuando presuntamente intentaba ingresar un teléfono celular a la Granja Penal Canadá, en Escuintla, durante un operativo de control efectuado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La detenida fue identificada como Evelin “N”, de 42 años, alias "China". Según el informe policial, fue interceptada en un puesto de registro instalado por agentes de la Comisaría 31 en los accesos a los centros carcelarios Renovación I y Granja Penal Canadá.

Durante la inspección de un bolso que portaba, los policías localizaron e incautaron un teléfono celular que, de acuerdo con las autoridades, presuntamente sería entregado a su esposo, Edgar René Tacan Valenzuela, quien permanece recluido en ese centro de detención por el delito de robo agravado desde el 2020.

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades competentes para solventar su situación jurídica, mientras continúan las diligencias correspondientes.

Capturan a dos mujeres señaladas de extorsión

En otro caso, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), en coordinación con el Ministerio Público (MP), capturaron a Emma “N”, de 35 años, durante un allanamiento efectuado en la colonia La Arenera, zona 21 de la capital.

La Policía informó que la mujer era requerida por un juzgado de Guatemala por el delito de extorsión en forma continuada. La orden de captura fue emitida el 14 de julio.

Por aparte, agentes de la Comisaría 12 reportaron la captura de Mayra “N”, de 22 años, en la colonia Lomas de Santa Faz, zona 18. De acuerdo con las autoridades, la mujer era requerida por un juzgado de Guatemala por su presunta participación en el delito de extorsión.

Ambas detenidas fueron trasladadas ante el órgano jurisdiccional que las requiere para que resuelvan su situación legal.

#OperaciónCentinela



Pretendía ingresar teléfono a su esposo preso en la Granja “Canadá”



Evelin “N”, de 42 años, alias "China" fue detenida en un puesto de control que mantienen policías de la comisaría 31 en los ingresos a los centros carcelarios en Escuintla. pic.twitter.com/nHvAUieoFT — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 16, 2026

En un allanamiento en la colonia La Arenera, zona 21, fue detenida Emma “N”, de 35 años, por extorsión en forma continuada.



En la colonia Lomas de Santa Faz, zona 18, capturaron a Mayra “N”, de 22 años, por el delito de extorsión.#EstamosCumpliendo#29AñosDeProtegerYServir pic.twitter.com/J9IjOwTLqj — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 16, 2026

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