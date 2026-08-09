Capturan a mujer por estafa de más de Q1 millón con supuestas visas para trabajar en EE. UU.

Wendy “N”, de 39 años, fue capturada este domingo 9 de agosto en Boca del Monte, Villa Canales, señalada en un caso de estafa relacionado con la supuesta gestión de visas para trabajar en Estados Unidos. Según la investigación, las víctimas habrían entregado más de Q1 millón por los trámites ofrecidos.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), efectuaron un allanamiento en residenciales Agua Santa, Boca del Monte, Villa Canales, donde capturaron a la mujer.

La orden de aprehensión por el delito de casos especiales de estafa fue emitida el 10 de febrero del 2026 por un juzgado de Santa Rosa.

La investigación comenzó luego de que varias personas denunciaran a individuos que presuntamente les ofrecían gestionar visas para trabajar en Estados Unidos.

De acuerdo con las pesquisas, las víctimas habrían entregado en conjunto más de Q1 millón por los supuestos trámites.

Con esta captura suman dos las personas detenidas por el mismo caso. Las investigaciones establecen que los presuntos responsables habrían operado en Chiquimulilla, Santa Rosa.

Durante el allanamiento, las autoridades localizaron tres pasaportes, dos teléfonos celulares, dos comprobantes de pago, una libreta bancaria y varios documentos.

Capturan a presunta líder de estafadores que ofrecía visas, falsas, para trabajar en Estados Unidos



En seguimiento a una investigación por un caso de estafa relacionada con la supuesta gestión de visas para trabajar en Estados Unidos, investigadores de la DEIC pic.twitter.com/qa4XnvI7dE — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 9, 2026

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