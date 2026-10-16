Capturan a mujer señalada de cobrar Q140 mil por tráfico ilegal de personas y no devolver terrenos entregados como garantía

Eluvia “N”, de 49 años, fue capturada este viernes 16 de octubre durante un allanamiento en el caserío Los Bujes, Comitancillo, San Marcos, por existir una orden judicial en su contra por el delito de tráfico ilegal de personas.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer habría cobrado Q140 mil por trasladar ilegalmente a personas hacia Estados Unidos y solicitado las escrituras de un terreno como garantía del pago. Sin embargo, las autoridades señalan que, pese a que las víctimas completaban la cantidad acordada, presuntamente no recuperaban sus propiedades.

El caso investigado se remonta a marzo del 2025, cuando la sospechosa habría participado en el traslado ilegal de personas hacia territorio estadounidense.

Según la información policial, como parte del acuerdo económico, las víctimas entregaban las escrituras de terrenos para garantizar el pago de los Q140 mil exigidos por el traslado.

El señalamiento contra la mujer también incluye que, una vez cancelada la deuda, las propiedades entregadas como garantía no eran devueltas a sus propietarios.

Esta situación forma parte de las investigaciones que llevaron a las autoridades a solicitar su captura por el delito de tráfico ilegal de personas.

La detención estuvo a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público.

Los investigadores efectuaron un allanamiento en un inmueble del caserío Los Bujes, donde localizaron y capturaron a Eluvia “N”, requerida por un juzgado de San Marcos.

Tras su detención, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para resolver su situación legal.

Las autoridades no precisaron cuántas personas resultaron afectadas por los hechos investigados ni proporcionaron detalles sobre los terrenos que presuntamente quedaron en poder de la sospechosa.

La investigación señala tanto el supuesto cobro por los traslados ilegales hacia Estados Unidos como la falta de devolución de las propiedades que las víctimas habrían entregado como garantía de pago.

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