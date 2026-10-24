Capturan a sospechoso de ataque en el que murió el dueño de un gimnasio en Petén

Justicia

Capturan a sospechoso de ataque en el que murió el dueño de un gimnasio en Petén

La orden de captura contra el presunto atacante fue girada el pasado 28 de septiembre por un juez local.

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La Policía Nacional Civil captura en La Libertad, Petén, al presunto atacante del dueño de un gimnasio, quien falleció. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este 24 de octubre a un hombre de 23 años por el delito de asesinato en La Libertad, Petén. El hombre habría disparado en repetidas ocasiones contra el dueño de un gimnasio.

De acuerdo con la investigación, Aníbal "N", como se identificó al detenido, es el presunto responsable de un ataque armado en un gimnasio de San Benito, donde falleció el propietario.

El ataque ocurrió el 24 de marzo del 2024, cuando el dueño y entrenador del gimnasio se disponía a abrir las instalaciones.

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Los socorristas trasladaron al deportista al Hospital Nacional de Petén, pero falleció al ingresar a Emergencia.

El pasado 28 de septiembre, un juzgado local emitió la orden de captura contra Aníbal "N".

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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