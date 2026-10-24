Justicia
Capturan a sospechoso de ataque en el que murió el dueño de un gimnasio en Petén
La orden de captura contra el presunto atacante fue girada el pasado 28 de septiembre por un juez local.
La Policía Nacional Civil captura en La Libertad, Petén, al presunto atacante del dueño de un gimnasio, quien falleció. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este 24 de octubre a un hombre de 23 años por el delito de asesinato en La Libertad, Petén. El hombre habría disparado en repetidas ocasiones contra el dueño de un gimnasio.
De acuerdo con la investigación, Aníbal "N", como se identificó al detenido, es el presunto responsable de un ataque armado en un gimnasio de San Benito, donde falleció el propietario.
El ataque ocurrió el 24 de marzo del 2024, cuando el dueño y entrenador del gimnasio se disponía a abrir las instalaciones.
Los socorristas trasladaron al deportista al Hospital Nacional de Petén, pero falleció al ingresar a Emergencia.
El pasado 28 de septiembre, un juzgado local emitió la orden de captura contra Aníbal "N".
Capturado por asesinar al dueño de un gimnasio en Petén En La Libertad, Petén, fue capturado Aníbal “N”, de 23 años, por el delito de asesinato, requerido por un juzgado local desde el 28 de septiembre del presente año. https://t.co/hK2vKz9A3l— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 24, 2026