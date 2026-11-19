Un guatemalteco y un mexicano fueron capturados con fines de extradición hacia Estados Unidos, donde son requeridos por cargos relacionados con el narcotráfico de fentanilo, informó este jueves 19 de noviembre el Ministerio Público (MP).

Los detenidos fueron identificados como Eduardo “M”, de nacionalidad guatemalteca, alias "Tono", y Esteban “G”, ciudadano mexicano. Ambos son requeridos por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

Según la investigación de las autoridades estadounidenses, los dos estarían vinculados con una estructura dedicada al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Eduardo “M” habría sido el encargado de coordinar la logística del transporte de la droga en territorio guatemalteco, mientras que Esteban “G” habría participado en el traslado de cargamentos de fentanilo hacia Estados Unidos.

Los dos enfrentan cargos de conspiración para poseer con intención de distribuir 400 gramos de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de fentanilo, así como de conspiración para distribuir y causar la distribución de más de 400 gramos de esa sustancia.

Las aprehensiones fueron coordinadas por el MP, con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), como resultado de una investigación relacionada con el tráfico internacional de drogas.

Guatemala suma 43 capturas con fines de extradición

Con estas dos detenciones, Guatemala suma 43 personas capturadas con fines de extradición en lo que va del 2026, según los registros policiales.

De ese total, 27 capturas corresponden a delitos relacionados con el narcotráfico y 16 a otros crímenes transnacionales.

Por su posición geográfica, Guatemala es utilizada por carteles internacionales como territorio de tránsito para el tráfico de cocaína desde Suramérica hacia Estados Unidos.

Con información de EFE

Mexicano y guatemalteco, capturados para extradición por temas relacionados con narcotráfico https://t.co/T0MfZitaHK — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 19, 2026

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.