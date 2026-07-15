Capturan en Ayutla a presunto integrante de red de narcotráfico requerido por Estados Unidos

Un hombre señalado de integrar una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína fue capturado este miércoles 15 de julio durante un operativo desarrollado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 1 de Ayutla, San Marcos.

El detenido fue identificado como Walter "E", de 37 años, alias "Cala", "Calamardo" y "Tornado Nuevo". Es requerido por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida con fines de extradición.

De acuerdo con las autoridades, enfrenta un cargo por conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que la droga sería importada ilegalmente hacia Estados Unidos.

El Ministerio Público (MP) informó que la captura se efectuó con el apoyo de la PNC y detalló que el requerido es señalado de pertenecer a una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba desde Guatemala.

Según la investigación de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, esa estructura criminal era responsable del contrabando de miles de kilogramos de cocaína, que posteriormente eran trasladados hacia Estados Unidos a través de México.

Las pesquisas también establecen que Walter "E" presuntamente desempeñaba funciones de organización y control de registros dentro de la estructura. Además, habría participado en la coordinación del transporte de cocaína desde Sudamérica hacia Centroamérica, incluyendo Nicaragua, El Salvador y Guatemala, mediante rutas marítimas.

Con esta captura, suman 29 personas detenidas con fines de extradición durante el 2026. De ese total, 18 son requeridas por delitos relacionados con narcotráfico y 11 por otros delitos.

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Otro extraditable capturado



Durante un operativo desarrollado en Ayutla, San Marcos, policías de la #SGAIA-PNC capturaron a Walter Estrada, de 37 años, alias “Cala, Calamardo y/o Tornado Nuevo”, solicitado por autoridades de los Estados Unidos por narcotráfico. pic.twitter.com/7p8h65dtwD — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 15, 2026