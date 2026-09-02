Capturan en La Reformita a dos señalados de asaltar a pasajeros de un bus con una réplica de pistola

Justicia

Capturan en La Reformita a dos señalados de asaltar a pasajeros de un bus con una réplica de pistola

La PNC capturó a dos hombres señalados de asaltar a pasajeros de un bus urbano con una réplica de pistola en La Reformita, zona 12.

Cecilia Donis

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La PNC capturó en La Reformita, zona 12, a dos hombres señalados de asaltar a pasajeros de un bus urbano con una réplica de pistola. (Foto Prensa Libre: PNC)

La PNC capturó en La Reformita, zona 12, a dos hombres señalados de asaltar a pasajeros de un bus urbano con una réplica de pistola.  (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la comisaría 14 capturaron este miércoles 2 de septiembre, en la colonia La Reformita, zona 12 de la capital, a Enio “N”, de 44 años, y Gustavo “N”, de 42, señalados de haber asaltado a los usuarios de un bus urbano con una réplica de pistola para intimidar a sus víctimas.

La PNC informó que a los sujetos les decomisaron 32 bolsas con marihuana y dos celulares. Además, los pasajeros afectados señalaron que momentos antes los sujetos habían hurtado el celular de una pasajera.

Durante el proceso de verificación de los individuos, se estableció que Gustavo “N” cuenta con un antecedente por robo de material móvil, en noviembre del 2020.

Según versiones de residentes, en el sector se han registrado hechos delincuenciales, por lo que hacen un llamado a la Policía Nacional Civil (PNC) para que refuerce la seguridad.

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