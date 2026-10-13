Capturan en la zona 7 a presunto asesino en serie investigado por varios crímenes cometidos en la capital

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron en la zona 7 de la capital a Kevin “N”, de 34 años, alias “Peludo”, señalado de estar vinculado con varios asesinatos cometidos en distintos sectores de la capital. La detención se produjo durante un allanamiento efectuado como parte de las investigaciones de crímenes contra la vida.

El detenido, a quien las autoridades identifican como integrante de la Mara Salvatrucha, es requerido por los delitos de asesinato, terrorismo, plagio o secuestro y asociación ilícita.

La captura estuvo a cargo de investigadores del Departamento de Investigación de Delitos contra la Vida, de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), quienes efectuaron el allanamiento en la 36 avenida y 32 calle de la colonia Sakerty, zona 7.

Según la información policial, el operativo fue resultado del seguimiento a investigaciones relacionadas con personas asesinadas en distintos sectores de la capital.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, explicó que la detención de Kevin “N” fue posible mediante un proceso de investigación de varios crímenes. El portavoz también calificó al sospechoso como un “peligroso delincuente”.

Las autoridades vinculan al capturado con investigaciones de asesinatos, aunque la información proporcionada no precisa cuántas víctimas estarían relacionadas con el sospechoso ni las fechas o los lugares específicos donde ocurrieron los crímenes.

Tampoco se detalla si los investigadores le atribuyen directamente la autoría de todos los hechos investigados o cuál habría sido su presunta participación en cada caso.

Incautan dinero y teléfonos celulares

Durante el allanamiento en la colonia Sakerty, los investigadores incautaron Q20 mil 750 en efectivo y 10 teléfonos celulares, que serán incorporados a las investigaciones relacionadas con los hechos delictivos.

La PNC informó que los objetos decomisados formarán parte de las pesquisas. Sin embargo, no precisó la procedencia del dinero ni proporcionó detalles sobre la información que podrían contener los dispositivos móviles.

De acuerdo con las declaraciones de Aguilar, los investigadores dieron seguimiento a varios casos antes de lograr la captura del sospechoso.

PNC pide denunciar hechos delictivos

Tras informar sobre la captura, Aguilar hizo un llamado a la población para que denuncie los hechos delictivos de los que tenga conocimiento.

El portavoz policial indicó que las denuncias pueden presentarse por medio del número telefónico 37641561.

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