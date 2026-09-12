Capturan en México a guatemalteco señalado como presunto cabecilla de red de tráfico de armas

Autoridades mexicanas identificaron este sábado 12 de septiembre en Chiapas, México, a Gregorio “N”, señalado como presunto cabecilla de una organización criminal transnacional vinculada con el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, informó el Ministerio de Gobernación.

Según la cartera, autoridades mexicanas identificaron a Gregorio “N” durante recorridos de seguridad y verificaron que tenía una orden de aprehensión vigente por los delitos de obstaculización a la acción penal, atentado, homicidio en grado de tentativa y detenciones ilegales.

El Ministerio de Gobernación informó que la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ejército de Guatemala y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), efectuaron las gestiones para que Gregorio “N” fuera entregado a las autoridades guatemaltecas y puesto a disposición de la justicia.

Presunto tráfico de armas

Información de inteligencia citada por Gobernación señala que la organización tendría incidencia delictiva principalmente en Huehuetenango y estaría vinculada con el traslado de armas y municiones mediante encomiendas provenientes de Estados Unidos con destino a Guatemala.

Las investigaciones de las fuerzas de seguridad guatemaltecas, según la cartera, señalan a Gregorio “N” como destinatario de una encomienda localizada el 27 de julio del 2024 en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal.

En el envío fueron encontrados 13 fusiles y 27 cargadores.

Gobernación agregó que información de inteligencia señala a Gregorio “N” como presunto proveedor de armas de fuego de grupos delictivos transnacionales.

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