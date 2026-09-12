Justicia
Capturan en México a guatemalteco señalado como presunto cabecilla de red de tráfico de armas
Autoridades mexicanas capturaron en Chiapas a un guatemalteco señalado como presunto cabecilla de una organización dedicada al tráfico de armas.
El guatemalteco Gregorio “N”, señalado como presunto cabecilla de una organización dedicada al tráfico de armas, fue capturado en Chiapas, México. (Foto Prensa Libre: Mingob)
Autoridades mexicanas identificaron este sábado 12 de septiembre en Chiapas, México, a Gregorio “N”, señalado como presunto cabecilla de una organización criminal transnacional vinculada con el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, informó el Ministerio de Gobernación.
Según la cartera, autoridades mexicanas identificaron a Gregorio “N” durante recorridos de seguridad y verificaron que tenía una orden de aprehensión vigente por los delitos de obstaculización a la acción penal, atentado, homicidio en grado de tentativa y detenciones ilegales.
El Ministerio de Gobernación informó que la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ejército de Guatemala y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), efectuaron las gestiones para que Gregorio “N” fuera entregado a las autoridades guatemaltecas y puesto a disposición de la justicia.
Presunto tráfico de armas
Información de inteligencia citada por Gobernación señala que la organización tendría incidencia delictiva principalmente en Huehuetenango y estaría vinculada con el traslado de armas y municiones mediante encomiendas provenientes de Estados Unidos con destino a Guatemala.
Las investigaciones de las fuerzas de seguridad guatemaltecas, según la cartera, señalan a Gregorio “N” como destinatario de una encomienda localizada el 27 de julio del 2024 en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal.
En el envío fueron encontrados 13 fusiles y 27 cargadores.
Gobernación agregó que información de inteligencia señala a Gregorio “N” como presunto proveedor de armas de fuego de grupos delictivos transnacionales.
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