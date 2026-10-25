Justicia
Capturan en Quiché a extraditable acusado de narcotráfico
La PNC detiene a un hombre requerido por delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos.
La PNC captura a un hombre requerido por una corte de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: PNC)
Este domingo 25 de octubre, la Subdirección de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC) capturó en Playa Grande, Ixcán, Quiché, a Joel Gómez Arias, quien es requerido por una corte de Estados Unidos.
A Gómez se le señala por el delito de conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente a Estados Unidos, según el reporte de la PNC.
La detención ocurrió durante un operativo táctico y estratégico en la aldea San Francisco.
Según la información oficial, el capturado tiene 42 años y será trasladado vía aérea a los tribunales para continuar con el proceso de extradición.
El pasado 16 de octubre también fue extraditado Kevin Raymundo Roque Contreras, requerido por una corte de Texas por delitos relacionados con el narcotráfico. Luego de la entrega, Estados Unidos destacó la cooperación de las autoridades de seguridad y justicia de Guatemala.
Extraditable capturado por narcotráfico Joel Gómez Arias, de 42 años, fue capturado durante un operativo táctico y estratégico de policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica #SGAIA en la aldea San Francisco, Playa Grande, Ixcán, Quiché.— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 26, 2026