Capturan en Quiché a extraditable acusado de narcotráfico

Justicia

Capturan en Quiché a extraditable acusado de narcotráfico

La PNC detiene a un hombre requerido por delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos.

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La PNC captura a un hombre requerido por una corte de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: PNC)

Este domingo 25 de octubre, la Subdirección de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC) capturó en Playa Grande, Ixcán, Quiché, a Joel Gómez Arias, quien es requerido por una corte de Estados Unidos.

A Gómez se le señala por el delito de conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente a Estados Unidos, según el reporte de la PNC.

La detención ocurrió durante un operativo táctico y estratégico en la aldea San Francisco.

Según la información oficial, el capturado tiene 42 años y será trasladado vía aérea a los tribunales para continuar con el proceso de extradición.

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El pasado 16 de octubre también fue extraditado Kevin Raymundo Roque Contreras, requerido por una corte de Texas por delitos relacionados con el narcotráfico. Luego de la entrega, Estados Unidos destacó la cooperación de las autoridades de seguridad y justicia de Guatemala.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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