Capturan en Zacapa a otro extraditable requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este jueves 27 de agosto a Mauro “M”, de 49 años, requerido por Estados Unidos con fines de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.

La aprehensión se efectuó en el parqueo de un supermercado en el kilómetro 122 de la carretera al Atlántico, en Teculután, Zacapa, según información del Ministerio Público (MP).

Mauro “M”, también conocido como “Melito” o “Melito de Zacapa”, deberá comparecer a juicio en la Corte Distrital del Distrito Sur de Florida, señalado por conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, se identificó una organización dedicada al tráfico de drogas con base en Guatemala.

Las pesquisas señalan que, entre aproximadamente el 2012 y el 2023, Mauro “M”, habría operado como uno de los principales cabecillas al servicio de traficantes guatemaltecos y habría participado en la coordinación del transporte terrestre de cargamentos de cocaína provenientes de Venezuela y Colombia con destino a Guatemala.

La captura fue coordinada por el MP y la Policía Nacional Civil (PNC). Mauro “M”, quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento de extradición.

Según una publicación de la Agencia Guatemalteca de Noticias, con la captura de Mauro “M”, suman 34 los extraditables detenidos en Guatemala durante el 2026, de los cuales 21 son requeridos por delitos relacionados con el narcotráfico.

✈️ Aprehensión con fines de extradición

El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil, realizó la aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos de América de Mauro Ismael Morales Martínez, también conocido como “Melito” o “Melito de… pic.twitter.com/RXmIWIkVqs — MP de Guatemala (@MPguatemala) August 27, 2026

#Urgente



Otro extraditable capturado



En un operativo antinarcótico, agentes de la #SGAIA-PNC en la ruta al Atlántico, Teculután, Zacapa capturaron a Mauro, de 49 años, alias “Ojudo” o “Melito”, requerido por Estados Unidos con fines de extradición. pic.twitter.com/znPKnMmGoa — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 27, 2026

SGAIA captura a nuevo extraditable: suman más resultados en la lucha contra el narcotráfico.



La captura se realiza en el municipio de Teculután, departamento de Zacapa.



Más detalles aquí: https://t.co/t8h7IebGgr pic.twitter.com/ImNnmNwXfX — Antinarcóticos PNC Guatemala (@sgaia_pnc_gt) August 27, 2026

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