Capturan en Zacapa a otro extraditable requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico

Justicia

Capturan en Zacapa a otro extraditable requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico

Capturan en Zacapa a un hombre requerido por Estados Unidos por narcotráfico y señalado de coordinar el transporte de cargamentos de cocaína.

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Mauro “M”  fue capturado en Teculután, Zacapa, con fines de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este jueves 27 de agosto a Mauro “M”, de 49 años, requerido por Estados Unidos con fines de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.

La aprehensión se efectuó en el parqueo de un supermercado en el kilómetro 122 de la carretera al Atlántico, en Teculután, Zacapa, según información del Ministerio Público (MP).

Mauro “M”, también conocido como “Melito” o “Melito de Zacapa”, deberá comparecer a juicio en la Corte Distrital del Distrito Sur de Florida, señalado por conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, se identificó una organización dedicada al tráfico de drogas con base en Guatemala.

Las pesquisas señalan que, entre aproximadamente el 2012 y el 2023, Mauro “M”, habría operado como uno de los principales cabecillas al servicio de traficantes guatemaltecos y habría participado en la coordinación del transporte terrestre de cargamentos de cocaína provenientes de Venezuela y Colombia con destino a Guatemala.

La captura fue coordinada por el MP y la Policía Nacional Civil (PNC). Mauro “M”, quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento de extradición.

Según una publicación de la Agencia Guatemalteca de Noticias, con la captura de Mauro “M”, suman 34 los extraditables detenidos en Guatemala durante el 2026, de los cuales 21 son requeridos por delitos relacionados con el narcotráfico.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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