Caso Alfa Siete: Sala de Apelaciones anula sentencia absolutoria de Stuardo Campo y ordena nuevo juicio

La Sala Cuarta de Apelaciones Penal acogió un recurso de apelación especial presentado por el Ministerio Público (MP), anuló la sentencia absolutoria que favorecía al exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, y a los exauxiliares fiscales Carlos Faustino Pérez Flores y Gonzalo Rafael Chilel, y ordenó repetir el juicio por el caso Alfa Siete.

La resolución revoca la sentencia emitida el 18 de julio de 2025 por el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio y departamento de Guatemala, que había absuelto a los tres exfuncionarios del delito de incumplimiento de deberes.

Según la resolución de la Sala Cuarta de Apelaciones, el tribunal declaró con lugar el recurso de apelación especial por motivo de forma promovido por el Ministerio Público.

"En consecuencia se anula la sentencia venida en grado y se ordena el reenvío de la causa penal al tribunal A quo, para que designe juez unipersonal que debe conocer el juicio oral y público, de conformidad con el orden interno de asignación de casos y a lo establecido en los Acuerdos 18-2012 y 40-2015, ambos de la Corte Suprema de Justicia", señala la resolución.

Con esta decisión, el proceso deberá regresar al Tribunal Décimo de Sentencia Penal para que, conforme al procedimiento establecido, se designe un nuevo juez unipersonal que conozca nuevamente el debate.

La absolución

El 18 de julio de 2025, el Tribunal Décimo de Sentencia Penal absolvió a Campo, Pérez Flores y Chilel del delito de incumplimiento de deberes.

La sentencia fue emitida por la jueza Magda Corina Martínez Cabrera, luego de concluir el debate oral y público.

Durante el juicio, el Ministerio Público solicitó que se impusiera una pena de seis años de prisión para Campo y los dos exauxiliares fiscales.

Tras conocer el fallo absolutorio, Campo aseguró que la resolución demostraba la imparcialidad del tribunal.

"Todavía hay jueces imparciales, justos y honorables en el país, y hoy hemos sido testigos de ello, puesto que la honorable señora jueza, que en forma unipersonal conoció este debate oral y público, ha dictado una sentencia justa, una sentencia apegada a derecho, por medio de la cual se nos deja libres de todo cargo, se nos absuelve por el delito del cual habíamos sido acusados de manera injusta por parte del Ministerio Público", declaró al finalizar la audiencia.

El caso Alfa Siete

El proceso penal tiene su origen en el operativo Alfa Siete, desarrollado en agosto del 2022 por la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, durante esa investigación se habría ordenado la captura de una persona equivocada, un adulto mayor que permaneció detenido durante 27 días.

Por estos hechos, la Fiscalía atribuyó a Campo y a los exauxiliares fiscales el delito de incumplimiento de deberes.

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